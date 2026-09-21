Felmérni is nehéz, mennyibe kerültek volna Orbán Gáspár csádi tervei

„Csak akkor indulhat el bármilyen folyamat, ha a Projektvezető úr is jóváhagyta” – belső dokumentumok tanúskodnak Orbán Gáspár szerepvállalásáról a csádi misszióban

Ez hadsereg, nem kívánságműsor, Orbán Gáspár feladatot teljesít, mondta anno Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter. A birtokunkba került dokumentumok azonban arról tanúskodnak, hogy a csádi misszió előkészítése igenis kívánságműsor volt. Mégpedig Orbán Gáspár kívánságműsora, akinek a jóváhagyása nélkül semmi sem történhetett a projekt során.