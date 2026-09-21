Felmérni is nehéz, mennyibe kerültek volna Orbán Gáspár csádi tervei

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  • Az elmúlt 16 év egyik legmeredekebb kísérlete volt, hogy az Orbán-kormány magyar katonákat akart küldeni a közép-afrikai Csádba.
  • Egyre több bizonyíték utal arra, hogy ebben a misszióban Orbán Viktor fiának nemcsak adminisztratív szerepe volt, hanem lényegében ő irányította a közép-afrikai műveletet. Valójában az ő jóváhagyása nélkül semmi sem történhetett, legyen szó orvosmisszióról vagy tevefarmról.
  • Takács Lilivel beszélgettünk arról, milyen nagyszabású tervei voltak a volt miniszterelnök fiának Csádban.
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