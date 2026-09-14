„Szégyen, szégyen, szégyen!” – kőkemény vita a parlamentben a gyermekvédelmi jelentés után

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  • A gyermekvédelmi jelentés volt a fő téma napirend előtt a parlamentben.
  • A miniszterelnök számonkérte a volt kormánypártot, a Fidesz szerint politikai célokra használja a gyerekeket.
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