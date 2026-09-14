Bemutatjuk a Tisza belső konfliktusát, ami máig hat a pártra

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A műsor podcast formában is meghallgatható:

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