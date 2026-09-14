„Ha ez így robban, arra rámegy az egész közösség és a választás is”

„Ha ez így robban, arra rámegy az egész közösség és a választás is”

„Ha ez így robban, arra rámegy az egész közösség és a választás is”

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Van egy jelenet a Magyar Péterről készült mozifilmben, a Tavaszi szélben, amikor a riporter megkérdezi Magyart: „Volt, hogy komolyan gondoltad, hogy feladod?” A pártelnök a nappalijában ül egy kanapén, kék ingben és farmernadrágban. Előbb maga elé néz pár pillanatig, mintha hezitálna, aztán azt válaszolja: „Egy ilyen pillanat volt, de az sem tartott sokáig.”

Ezután a következő párbeszéd zajlik le a riporter és Magyar Péter között:

– Meséld el!

– Nem mesélem el.

– De, légy szíves!

– Nem mesélem el. Nem mesélem el. Én komolyan nem mesélem.

Máig meglévő tüske

2025. november közepén addigi történetének legnehezebb napjait élte a Tisza. Feszültség alakult ki a párt meghatározó személyiségei között, egy szűk, Radnai Márk körül szerveződő kör a kifogásait egy megbeszélésen tárta Magyar Péter és Tóth Péter kampányfőnök elé. Szembesítették őket azzal, hogy nem értenek egyet a kampánystratégiával, és kifogásolták Magyar vezetési stílusát is. Mindezt aztán e-mailben is tudatták a pártvezetéssel. Másnap Magyarék állománygyűlést hívtak össze a helyzet tisztázására.

Az akkor történteket egy mindmáig meglévő tüskeként jellemezte egy forrásunk. Sok forrásunk kitért arra, hogy Tóth Pétert és Magyar Pétert is megviselték érzelmileg az események. A Tiszában jelenleg meglévő törésvonalak, erőközpontok, a kormányalakítás körüli személyi döntések a novemberi események ismeretében válnak érthetőbbé.

Cikkünkhöz több mint egy tucat, az eseményeket közelről ismerő vagy azokon jelenlévő tiszás dolgozóval, döntéshozóval és politikussal folytattunk gyakran több órás beszélgetéseket. Forrásaink a téma érzékenységére tekintettel név nélkül nyilatkoztak.

Három beszélgetőpartnerünk is azt állította, hogy amikor Magyar Péter a Tavaszi szélben arról az egy pillanatról beszél, amikor elbizonytalanodott a folytatást illetően, ezekre a napokra gondolt.