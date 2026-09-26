Elöntötték a testnedvek a magyar slágerlistákat

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  • Az elmúlt években egy új társaság kezdett el dominálni a magyar zenei mainstreamben.
  • A jelenség full letarolta a hazai Tiktokot is, azonban a szövegektől és az egyes hallgatók életkorától messze nincs mindenki odáig.
  • Hogy mennyire tudnak menni a fiatalok a mai top előadók zenéivel és dalszövegeivel, arról a BME-napokon kérdeztük a bulizókat.
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Csunderlik Péter: A Tanácsköztársaság idején Hatvanpusztából tuti gyerekotthont szerveztek volna

A Magyar-kormány már hosszabb ideje regnál, mint amennyi ideig a Tanácsköztársaság tartott. A fideszes mitológiában a Tisza Párt rendszerét rendszeresen hasonlítják a 133 napot megért proletárdiktatúrához. Erről az összehasonlításról beszélgettünk a 444 stúdiójában Csunderlik Péter történésszel.

Herczeg Márk, Haszán Zoltán, Botos Tamás
Történelem

Felmérni is nehéz, mennyibe kerültek volna Orbán Gáspár csádi tervei

A Helyzet: van! legújabb adása arról, milyen nagyszabású tervei voltak a volt miniszterelnök fiának Közép-Afrikában.

Czinkóczi Sándor, Takács Lili, Kovács Bendegúz, Botos Tamás
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Béremelésért tüntettek, Magyar átvette a követeléseiket

25 százalékos azonnali béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók. A miniszterelnök azt mondta, fél év alatt nem lehet minden problémát megoldani.

Jelinek Anna, Vészi Sámuel, plankog
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Bemutatjuk a Tisza belső konfliktusát, ami máig hat a pártra

A 444 újságírójával, Bábel Vilmossal beszéljük át, mi történt azon a napon, ami után győzködni kellett Magyar Pétert, hogy folytassa.

Czinkóczi Sándor, Bábel Vilmos, Kovács Bendegúz, Botos Tamás, Vészi Sámuel
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