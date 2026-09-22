Csunderlik Péter: A Tanácsköztársaság idején Hatvanpusztából tuti gyerekotthont szerveztek volna

Hatos Pál új könyve, a Rosszfiúk világforradalma úgy mutatja be a tanácsköztársaságot, hogy abból a bal- és a jobboldal sem jön ki jól. A 133 nap összes tragikus/nevetséges fordulata talán sosem lesz teljesen érthető, de már biztos, hogy 1919 a magyar történelem egyik legérdekesebb éve volt.
A Helyzet: van! legújabb adása arról, milyen nagyszabású tervei voltak a volt miniszterelnök fiának Közép-Afrikában.
25 százalékos azonnali béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók. A miniszterelnök azt mondta, fél év alatt nem lehet minden problémát megoldani.
A 444 újságírójával, Bábel Vilmossal beszéljük át, mi történt azon a napon, ami után győzködni kellett Magyar Pétert, hogy folytassa.
A gyermekvédelmi jelentés legsúlyosabb részleteit kérte számon a miniszterelnök a fideszes képviselőkön, rajtuk keresztül pedig Orbán Viktoron a parlamentben. A Fidesz szerint inkább az üzemanyag áráról kellene beszélni.