Csunderlik Péter: A Tanácsköztársaság idején Hatvanpusztából tuti gyerekotthont szerveztek volna

Miért alakult kivételesen úgy, hogy Magyarországon a kommunizmus előbb volt bohózat, mint tragédia?

Hatos Pál új könyve, a Rosszfiúk világforradalma úgy mutatja be a tanácsköztársaságot, hogy abból a bal- és a jobboldal sem jön ki jól. A 133 nap összes tragikus/nevetséges fordulata talán sosem lesz teljesen érthető, de már biztos, hogy 1919 a magyar történelem egyik legérdekesebb éve volt.