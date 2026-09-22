Csunderlik Péter: A Tanácsköztársaság idején Hatvanpusztából tuti gyerekotthont szerveztek volna

Történelem
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Herczeg Márk
történelem
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