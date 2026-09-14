A Fidesz osztálytermi hangulatba került, miközben Magyar Péter a gyermekvédelem állapotán borzongott

A miniszterelnök hosszasan ismertette, hogyan hagyták leépülni a gyermekvédelmi rendszert a Fidesz-kormányok.

Eközben a Fidesz-KDNP padsorai között állandóan ment a sugdolózás, Pócs János pedig még egy saját készítésű képregényt is körbeadott a képviselők között.

A Fidesz-KDNP a magas üzemanyagárakkal támadta a Tiszát,

Magyar Péter pedig arra bíztatta Rétvári Bencét, hogy hívja fel Orbánt, Balogot vagy Novákot, hátha bocsánatot kérhet helyettük.

Ezen a héten lesz 20 éve, hogy nyilvánosságra került Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde – távolról, ismét egy történelmi párhuzammal indította „A gyermekekért” című beszédét Magyar Péter a parlamentben. A költségvetés és az állam borzalmas állapotát „trükkök százaival” elmismásoló Gyurcsány-kormányt a Fidesz kormányzásához hasonlította.

A miniszterelnök felidézte, hogyan tüntetett együtt Gulyás Gergely volt fideszes frakcióvezetővel, majd arról beszélt, hogyan nézte végig az utóbbi két évtizedben, ahogy a politikai közössége eltávolodott attól, amiben akkor sokan hittek. „Ugyanez a dölyfös, reflexszerű tagadás folytatódik a mai napig” – mondta Magyar, aki Orbán Viktor kötcsei megszólalását idézte, miszerint a Fidesz-kormányokban biztosan nem voltak korrupt személyek.

„Ez a patologikus hazudozás olyan szintje, amit Gyurcsány Ferenc irigykedve figyel.”

Fotó: Bankó Gábor/444

„Elárulták a saját közösségüket, elárulták magyar emberek millióit, de a legsúlyosabb árulást éppen azokkal szemben követték el, akik a legkevésbé tudták megvédeni magukat. Elárulták a magyar gyermekeket” – mondta Magyar, majd mielőtt rátért volna a gyermekvédelmi rendszerről írt jelentés részleteire, másodszorra is megszakította a beszédét, mivel

Balla György fideszes képviselő sokadszorra kezdett sutyorgásba Szentkirályi Alexandra képviselővel – ezt Forsthoffer Ágnes házelnök sokadik felszólítására látszólag abbahagyták, a későbbiek folyamán azonban a Fidesz-frakció egyre élénkebb osztálytermi hangulatba került.

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444

Magyar a szombaton publikált gyermekvédelmi jelentéssel folytatta, amiből szerinte „kirajzolódik a gyermekvédelmi rendszer szisztematikus kivéreztetésének a története”. Radics Béla és Szalai Piroska beszélgető fideszes képviselők csak egy pillanatra akasztották meg, majd sorolta, hogy ezernél több gyermek vár arra, hogy ki tudják emelni a bántalmazó családokból, de nincs elegendő férőhely, gondozó, akit az állam biztosítana. „Ma már csak akkor kerül be a gyermek a rendszerbe, ha vér folyik” – idézte a szakértőket Magyar, aki szerint az állam feladata lenne megvédeni a gyermekeket a rendszerszintű erőszaktól.

Elmondása szerint az intézményekben az utóbbi években több mint háromezer bántalmazási esetet regisztráltak, ehhez képest Orbán korábban azt mondta, az állami fenntartásban lévő gyermekek helyzete rendben van. Kontrasztként említette, hogy volt intézet, ahol a 2020-as években ételért cserébe kénytelenek „voltak szexuális szolgáltatásokat vállalni”.

„Ez a gyermekvédelmi diagnózis a mi közös nemzeti tükrünk” – mondta egy ponton Magyar, aki szerint borzalmas ezt látni, de akkor lehet javítani a helyzeten, ha a társadalom nem fordítja el a tekintetét.

Frédi és Béni

Miközben a miniszterelnök arról beszélt, hányan szöktek meg az évek során a gyermekotthonokból, egyszer csak észrevette, hogy Pócs János egy rajzot adott körbe a fideszes padsorok között.

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444

„A saját embereik írták le a tényeket, majd az asztalfiók mélyére süllyesztették azokat” – folytatta Magyar, aki szerint mindenről, amiről most beszélt, a Fidesz-kormány tudott, hiszen a kegyelmi botrány után vizsgálatot indítottak, amiből kiderült, hogy hány felnőtt bántalmazta a gyermekotthonok lakóit.

Magyar szerint a kegyelmi és a Szőlő utcai botrány után a társadalomnak elege lett, és a választáson azt is kimondták, hogy „egyetlen gyermek sem maradhat védtelenül ebben az országban”. Ezért indít a kormány 10 milliárd forintos gyermekvédelmi programot. Ebből 6 milliárd megy szakmai programokra, 3,4 milliárd azonnali eszközfejlesztésre – mondta Magyar.

Mikre költenek? 184 új vagy új funkcióval felruházott férőhelyet hoznak létre.

Megerősítenek 15 speciális gyermekotthont.

Önálló, 80 férőhelyes krízisellátó hálózatot hoznak létre azoknak, akik folyamatos szökésben vannak.

Bentlakásos addiktológiai rehabilitációs programot indítanak.

440 millió forintot költenek a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal anyák megmentésére.

Regionális pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai mobilcsapatokat állítanak fel.

1,5 milliárdot költenek a gyermekotthonokban dolgozók szupervíziójára, mentális egészségének biztosítására.

Bővítik a nevelőszülői hálózatot.

Előkészítettek egy kétlépcsős bérrendezést a gyermekvédelmi, szociális ágazatban – ősszel, majd januárban lehet erre számítani.

A programmal párhuzamosan új, átfogó gyermekvédelmi törvényt nyújtanak be, amiben ígéretük szerint fellépnek a kiskorúak számára „elérhető, szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást propagáló" tartalmakkal szemben.

Azt is ígéri, hogy eltávolítják a közterekről a gyerekek számára káros „politikai és kereskedelmi” hirdetéseket. Példaként utal arra a fideszes kampányhirdetésre, amiben egy gyermek az apjáért aggódik, akit főbe lőnek Ukrajnában.

Ezután arról beszélt, hogy Orbánék nemhogy nem védték meg a gyermekeket, de kitüntették Vásárhelyi Jánost, a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatóját. Ennek a hátteréről ebben a cikkben írtunk.

A Mi Hazánk egyetért, a Fidesz szerint Magyar beszéde súlytalan

„Ami ma itt elhangzott, azt kivétel nélkül tudja támogatni a Mi Hazánk” – mondta Toroczkai László, aki szerint nincs vita abban, ami elhangzott, kellenek a nemzeti minimumok. Ezután azon értetlenkedett, miért nem engedik napirendre tűzni a Mi Hazánk javaslatát a pedofil bűnelkövetők kémiai kasztrációjáról.

Fotó: Bankó Gábor/444

Az azonos nemű párok örökbefogadásáról is beszélt, mivel Magyar korábban azt mondta, változtatni fognak az ezzel kapcsolatos jogszabályokon. Toroczkai szerint bőven vannak olyan heteroszexuális párok, ahol várnak az örökbefogadásra, a pártelnök szerint nekik kéne segíteni. Magyar erre azt mondta, pár éve ez még igaz volt, de mostanra már több gyermek vár örökbefogadó szülőkre, mint szülők.

A miniszterelnök megköszönte Toroczkainak, hogy támogatják a jogszabálytervezetet, reméli, hogy azután is így teszik, ha majd elolvassák a szöveget.

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője Gyurkó Szilvia gyermekjogi államtitkárt idézte, miszerint nem véletlenül Kötcsével egy időben hozakodott elő a kormány a gyermekvédelmi rendszerről szóló jelentésével.

„Eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és eszközként használja most is. Teszi ezt azért, hogy a kormányzást politikai kommunikációval helyettesítse. Amit Magyar Péter itt és most mond, az súlytalan” – mondta Bóka, mire a tiszás frakció nevetésben tört ki.

Fotó: Bankó Gábor/444

Bóka szerint annak nincs jelentősége, miről beszél Magyar, annak viszont van, amit tesz, „ennek eredménye az, hogy ma Magyarországon rekordmagas az üzemanyagár, rekordmagas az államadósság, és a rekordmagas költségvetési hiány”. Bóka nevetségesnek nevezte azt, amit az üzemanyagárak ellen tesz a Tisza (mármint a dízelesek támogatása), cserébe a Fidesz visszaállítaná a védett árakat.

Magyar a viszonválaszában hosszasan beszélt arról, hogyan hazudnak a fideszesek arról, hogy a V4-ben Magyarországon a legolcsóbb a benzin, meg hogy soha nem volt még ilyen magas a dízel ára – ez utóbbi hazugságról itt írtunk. A későbbi kérdések alatt a Fidesz-KDNP képviselői továbbra is rekordmagas üzemanyagárakról beszéltek.

„Nyugodtan kérdezze meg, hívja fel Orbán Viktort vagy Novák Katalint vagy Balog Zoltánt”

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője szerint minden kormányzatnak azon kell dolgozni, hogy minden gyermek védelmet kapjon. Rétvári szerint ha valaki gyermek sérelmére követ el bűncselekményt, akkor a legszigorúbban kell felelősségre vonni.

A képviselő szerint amikor júniusban már szó volt erről a témáról, mindent elmondtak – eközben Magyar egy papírt mutogatott a felszólaló Rétvárinak, ami ránézésre Vásárhelyi János kitüntetéséről szóló dokumentum másolata lehetett, amit a beszéd végeztével a miniszterelnök oda is vitt Rétvári asztalára.

Fotó: Bankó Gábor/444

„Nyugodtan kérdezze meg Orbán Viktort, hívja fel, vagy Novák Katalint, hogy bocsánatot kérhet-e a nevében vagy Balog Zoltánt” – mondta Magyar viszonválaszában Rétvárinak, hozzátéve, hogy Balog „javasolta Orbán Viktornak, hogy ezt a pedofil rémet, öt év nyomozás, ombudsmani vizsgálat és mindenféle jelzés ellenére tüntesse ki a magyar állam ünnepén”. A miniszterelnök azt mondta a frakcióvezetőnek, hogy aktív részese volt ennek a történetnek belügyminiszter-helyettesként, majd átadta a vizsgálatról szóló jelentést, hogy olvassa el. Szerinte új fejezet kezdődne, ha bocsánatot kérnének.

Két perc meg vigyorgás

„Milyen érdekes, nem? Hogy ma elég volt két perc is. Rétvári Bencének, Bóka Jánosnak. Ma nem használták ki a nyolc percüket. Pedig csak egy szót kellett volna mondani. Hogy bocsánat” – mondta Magyar a frakcióvezetők reakciói után.

Magyar, aki reggel a közmédiában kezdte a napot, egy tévémacis plüssel az asztalán tolta a parlamentet. Fotó: Bankó Gábor/444

Viszonválaszának végén pedig arról beszélt, furcsa, hogy a fideszesek nem veszik észre, mit csinálnak a nyilvánosság előtt. „Egymásnak adogatják a rajzokat és mosolyognak, miközben gyermekek szexuális, fizikai és lelki bántalmazásáról beszélünk, és arról, hogy hogyan fogjuk ezt megváltoztatni” – mondta, hozzátéve, hogy