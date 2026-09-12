„Munkabírása rendkívüli, szabadidejét, gyakran a hétvégéket is a gyermekek társaságában tölti” – kikértük Vásárhelyi kitüntetésének indoklását

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„Munkáját a magas színvonalú szakmaiság, elkötelezettség, lelkiismeretesség, becsületesség jellemzi. Munkabírása rendkívüli, szabadidejét, gyakran a hétvégéket is a gyermekek társaságában tölti” – rövid életrajzi adatok után így kezdi Vásárhelyi János méltatását az az indoklás, amellyel felterjesztették a bicskei gyermekotthon igazgatóját a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésre.

Magyar Péter miniszterelnök szombaton elevenítette fel Vásárhelyi állami kitüntetésének történetét azon a sajtótájékoztatón, amin bejelentette, hogy közel 10 milliárd forintos, azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot indítanak, és amin még egyszer bocsánatot kért a gyermekvédelmi visszaélések áldozataitól. Publikálta ugyanis annak – a már ismert – előterjesztésnek az eredeti példányát, amellyel Orbán Viktor felterjesztette az érdemkeresztre Vásárhelyit a köztársasági elnökhöz.

Vásárhelyi János kitüntetésre való felterjesztése Orbán aláírásával.

Az épp Kötcsére érkező volt miniszterelnököt emiatt újságírók is kérdezték arról, miért terjesztette fel kitüntetésre a pedofil bicskei igazgatót. Orbán röviden annyit mondott: „Valaki fölterjesztette hozzám”. Magyar Péter pedig nagyon hamar egy újabb Facebook-poszttal görgette tovább a témát. Azt írta, Balog terjesztette fel Orbánhoz Vásárhelyit.

Némi zavarról tanúskodik az, hogy mindebben semmi újdonság nincs.

Viszont ha már előkerül újra a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatójának és az ő állami kitüntetésének ügye, levelet írtunk a Miniszterelnökségnek, amelyben a felterjesztéssel kapcsolatos dokumentumokat kértük ki. A teljes javaslatot el is küldték nekünk.

A dokumentum első oldalából kiderül, hogy valóban az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere küldte meg a javaslatot a miniszterelnöknek. Ez a miniszter akkoriban Balog Zoltán volt. Az is kiderül, hogy Balognak is úgy javasolták Vásárhelyi kitüntetését. Méghozzá Bátori Zsolt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság akkori főigazgatója. Alapvetően ebben sincs új információ: arról, hogy Bátorinak is volt szerepe a kitüntetésben, Szabó Tímea még képviselőként beszélt tavaly.

Az első oldala annak a javaslatnak, amivel felterjesztették Vásárhelyi Jánost a Magyar Érdemkeresztre.

A dokumentum második oldalát, magát a részletes indokolást viszont még nem ismertük. Ezt elég bizarr olvasni, tudván, hogy Vásárhelyi János a bicskei gyermekotthon igazgatójaként 2004 és 2016 között legalább tíz kiskorú fiút zaklatott.

A fent már idézett máltatás így folytatódik:

„Munkaszeretete, lelkesedése példaértékű, mellyel az intézményben dolgozó szakembereket és dolgozókat is motiválni képes. Nem riad vissza a kihívásoktól. Csapatmunkában dolgozik, munkabírásával, személyes példamutatásával kivívja kollégái, felettesei elismerését. Szociálisan rendkívül érzékeny ember, folyamatos útkeresése és tenni akarása révén még a kilátástalannak tűnő helyzetekben is biztonságot és erőt sugároz maga körül. Alázattal dolgozik az elesett, a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatal felnőttek életének jobbításáért. Szakmai képességei, valamint emberi hozzáállása miatt szakmai és társadalmi körökben is köztiszteletnek örvend.

Fáradhatatlanul végzett munkája eredményeként biztonságot és kiszámíthatóságot teremt a gyermekotthon falai között élő gyermekek és fiatalok számára.

Igazgató úr ars poeticája: „a fontos dolgok, az emberi értékek hordozói mi magunk vagyunk, akik nem munkaidőben vagy szabadságban, éjszakákban vagy nappalokban gondolkodunk, hanem feladatokban, sorsokban, múltakban, de legfőképpen jövőkben.”

A második oldala annak a javaslatnak, amivel felterjesztették Vásárhelyi Jánost a Magyar Érdemkeresztre.

A bicskei gyermekotthon pedofília miatt elítélt egykori igazgatójáról, Vásárhelyi Jánosról sok mindent kiderítettünk 2024 februárjában, a kegyelmi ügy idején. Például azt, hogy az Orbán család céges ügyvédje, Szmulai István volt a védője az eljárásban. Azt is, hogy a férfi korábban igen aktív szereplő volt a helyi politikában, a 2002-es önkormányzati választáson maga Orbán Viktor kampányolt annak a civil egyesületnek, amelynek a listáján indult. Sikerrel: Vásárhelyi János 2002 és 2010 között a bicskei önkormányzati képviselő-testület tagja volt.

Orbán Viktor és Vásárhelyi egy 2002-es felvételen. A bicskei kampányrendezvényen a miniszterelnök az Összefogás a Városért Egyesület nevű helyi szervezet jelöltjeinek kampányolt, az egyesület listáját Vásárhelyi vezette.

Kónya Endre Vásárhelyi évtizedes közeli munkatársa, igazgatóhelyettese volt, akit azért ítélték 3 év 4 hónap börtönre, mert terhelő vallomásának visszavonására próbálta kényszeríteni a gyermekotthonban élő egyik gyereket, akit az intézmény igazgatója, Vásárhelyi János molesztált. Neki adott köztársasági elnöki kegyelmet Novák Katalin 2023. április 27-én. 2024. február 2-án jelent meg a 444-en a cikkünk erről, ennek nyomán robbant ki a kegyelmi ügy.

Politikai botrány lett ezután abból is, hogy Vásárhelyi 2015-ben, Tarlós István főpolgármestersége idején kitüntetést kapott a fővárostól. A fővárosi kitüntetés miatt Tarlós István akkori főpolgármester és Szentkirályi Alexandra akkori főpolgármester-helyettes is magyarázkodni kényszerült. Tarlós azt mondta, nem olvasta el az előterjesztést, mikor kitüntette Vásárhelyit, Szentkirályi még kormányszóvivőként azzal érvelt, hogy ő csak technikai díjátadó volt.

2016. augusztus 20-án pedig Vásárhelyi azt az állami kitüntetést vehette át Orbán Viktor előterjesztésére, Áder János jóváhagyásával, amit a fenti indoklás alapján Balog Zoltán javaslatára kapott. Mindezt úgy, hogy 2011-ben már zajlott egy nyomozás ellene, miután a gyermekotthon két munkatársa bejelentést tett a fenntartónál, amely akkor még a Fővárosi Önkormányzat volt. Ezt a nyomozást a rendőrség 2012-ben megszüntette, mert az igazgató ellen valló áldozatok visszavonták vallomásaikat. Utána azonban az ombudsman az AJB-3091/2012. számú ügyben készült jelentésében kérte az emberi erőforrások miniszterét, azaz Balog Zoltánt, hogy „hívja fel a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók figyelmét a gyermekvédelmi törvényben foglalt jelzési és együttműködési kötelezettség teljesítésének jelentőségére.” Balog négy évvel később maga küldte el a fenti javaslatot.

Vásárhelyit jogerősen 8 év fegyházra ítélték 2019 szeptemberében a pedofíliáért és azért a kényszerítésért, amiben Kónya Endre segédkezett neki, amikor rá akarták beszélni az egyik érintett fiatalkorút, hogy az változtassa meg a vallomását a rendőrségen (a két bűncselekményért összesen 9,5 évet kapott, a másikban később ítélték el). Akkor az a feltétel is járt neki, hogy a büntetés kétharmad részének letöltése után feltételesen szabadulhat. Erre idén áprilisban került sor.

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