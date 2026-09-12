Két és fél éves hírrel sikerült nyomasztania Magyarnak Orbánt Kötcsére időzítve

Magyar Péter azon a sajtótájékoztatón, amin bejelentette, hogy közel 10 milliárd forintos, azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot indítanak, és amin még egyszer bocsánatot kért a gyermekvédelmi visszaélések áldozataitól, amolyan újdonságként mutatta be az alábbi dokumentumot.

Vásárhelyi János kitüntetésre való felterjesztése Orbán aláírásával.

Abban, hogy maga Orbán Viktor terjesztette elő Vásárhelyi János, a bicskei pedofil iskolaigazgató Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetését, valójában az égvilágon semmilyen újdonság nincs. Persze a kegyelmi ügy legapróbb részleteire nehéz már visszaemlékezni, de aki követte a 2024. februári eseményeket, az tudhatja, hogy pár hét alatt kiderült, hogy a volt miniszterelnökhöz kötődik ez. Igaz, nem így pecséttel meg aláírással, de azt, hogy Orbáné volt az előterjesztés, láthattuk a Magyar Közlönyben is.

A 2016. augusztus 22-i Magyar Közlönyből Vásárhelyi János kitüntetése, a többi kitüntetett kihagyásával Fotó: Magyar Közlöny

Arról is részletesen írtunk 2024-ben, hogy különös, miként kaphatott 2015-ben és 2016-ban Vásárhelyi kitüntetést, miután már 2011-ben is volt egy visszaéléses ügye, ami után az ombudsman az AJB-3091/2012. számú ügyben készült jelentésében kérte az emberi erőforrások miniszterét, hogy „hívja fel a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók figyelmét a gyermekvédelmi törvényben foglalt jelzési és együttműködési kötelezettség teljesítésének jelentőségére.” Ez a miniszter pedig Balog Zoltán volt. Aki 4 évvel később javasolta Vásárhelyit az állami kitüntetésre, Orbán előterjesztette, Áder jóváhagyta.

Szóval mindezt két és fél éve tudjuk, most annyi történt, hogy Magyar Péter éppen mára időzítette a sajtótájékoztatóját a gyermekvédelemről, aminek során előkerült a pecsétes papír.

Ma pedig más is történt: hosszú szünet után újra előkerült a volt miniszterelnök – a körei szerint szabadságon volt – az évi szokásos kötcsei pikniken, ahova a holdudvar jár, hogy zárt ajtók mögött hallgassa meg Orbánt a világ dolgairól. Magyar akciója pedig elérte célját, hisz a helyszínen lévő újságírók meg is kérdezték tőle, miért terjesztette elő Vásárhelyit. Orbán pedig ahelyett, hogy elutasította volna a kérdést azzal, hogy ezt már megtárgyalta a nyilvánosság 2024-ben, röviden ugyan, de válaszolt a kérdésre.

„Valaki fölterjesztette hozzám” – mondta.

Hogy ez újdonság-e? Ahogy feljebb is írtuk, tudjuk szintén 2024 óta, hogy a bicskei gyermekotthon igazgatója 2016-ban Balog Zoltán emberi erőforrásminiszter javaslatára (aki alá a gyermekotthonok is tartoztak) kapta meg a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést, nem sokkal azelőtt, hogy az RTL Házon kívül című műsora feltárta, hogy mi történt az intézményben.

Orbán kötcsei válasza aztán jó volt arra, hogy Magyar egy újabb Facebook-poszttal görgesse tovább azt a témát, ami a Fidesznek a legkellemetlenebb, és aminek a szinten tartása nagy eséllyel megakadályozza, hogy bármilyen megújuláson essen át a legnagyobb ellenzéki párt.

És vannak is még elvarratlan szálak a bicskei pedofil ügyében és a kegyelmi ügyben. Például hogy Vásárhelyi János védője miért az Orbán család céges ügyvédje, Szmulai István volt. A neki falazó helyettest, K. Endrét pedig miért Etyek jelenlegi fideszes alpolgármestere, egy állami cég igazgatója védte az elsőfokú tárgyaláson. Vagy éppen az, hogy milyen szerepe volt a zabolai szálnak az ügyben.