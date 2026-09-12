Eposzi seregszemle vereség után: gyűlik a Fidesz holdudvara Kötcsén

Kötcsén próbálja meg gatyába rázni a Fideszt a hosszúra nyúlt nyaralásáról visszatérő Orbán Viktor volt miniszterelnök (hogy milyen esélyekkel fut neki, arról itt írtunk bővebben).
Az eseményre már gyűlik is a holdudvar.
Sokakban felmerülhet a kérdés: idén vajon mit főz Németh Szilárd Kötcsén? Nos, pacalt. Radics Bélával, ami már valószínűleg a Fidesz fiatalítási programjának egyik jele. Hiszen már Orbán Viktor is megmondta a június 13-i kongresszuson: „A frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is meg kell történnie a nemzedékváltásnak, jöjjenek a fiatalok, negyvenesek meg harmincasok, akik készek a haza szolgálatára.
Végkielégítést nem kapott.
Orbán új szenvedélye a vitorlázás, de elvitorlázni nem akar a színről. Gazdasági összeomlástól reméli a visszatérést a hatalomba, és van válasza arra is, mi lesz, ha fideszeseket kezdenek el letartóztatni. A kötcsei piknikkel indul a Fidesz őszi szezonja.
A Trianonhoz vezető békék című tavaly készített adás Károlyi Mihályt megkérdőjelezhetetlenül hazaárulóként mutatta be.
A klub szerint „sok rosszindulatú, elfogult és téves írás” jelent meg a Fradivárosról. Majd előálltak az „elvesztette közvagyon jellegét” óta legjobb eufemizmussal a közpénzek nehezebben követhetővé, esetleg köddé válására.
Sőt más emberek fenyegetésétől is.
A Fidesz kampányfőnöke a parlamentből átül az Európai Parlamentbe, de a megboldogult PestiSrácok kirúgott főszerkesztője szerint „a tengernyi bűn nem járhat jutalommal”.