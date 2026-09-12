Eposzi seregszemle vereség után: gyűlik a Fidesz holdudvara Kötcsén

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Kötcsén próbálja meg gatyába rázni a Fideszt a hosszúra nyúlt nyaralásáról visszatérő Orbán Viktor volt miniszterelnök (hogy milyen esélyekkel fut neki, arról itt írtunk bővebben).

Az eseményre már gyűlik is a holdudvar.

Schmitt Pált Kötcse felé egy benzinkúton szpottoltuk.
Fotó: Kristóf Balázs/444
Takács Péter megtekintett egy pólót.
Fotó: Kristóf Balázs/444
Schmidt Mária napszemüvegben és kabáttal érkezett.
Fotó: Kristóf Balázs/444
Kubatov Gábor nem tűnik túl energikusnak (ami az utóbbi napokat elnézve nem csoda).
Fotó: Kristóf Balázs/444
Stefka István egy nappal azután, hogy a köztévé levette műsoráról a szakértésével készült Trianon-filmet.
Fotó: Kristóf Balázs/444
Huth Gergely, a PestiSrácok kirúgott főszerkesztője remélhetőleg kigyógyult már a szekudnder szégyenérzetéből.
Fotó: Kristóf Balázs/444
Hídvégi Balázs derűsen oldalra tekint.
Fotó: Kristóf Balázs/444
Rákay Philip Kálmán mereng.
Fotó: Kristóf Balázs/444
Hankó Balázs és Gajdics Ottó együtt érkezik.
Fotó: Kristóf Balázs/444
Gajdics Ottó integet.
Fotó: Kristóf Balázs/444
Havasi Bertalan nagyon magyaráz.
Fotó: Kristóf Balázs/444
Nagy Feró egy magyar legendával díszített pólóban.
Fotó: Kristóf Balázs/444
Szentkirályi Alexandra lendületesen érkezik.
Fotó: Kristóf Balázs/444

Sokakban felmerülhet a kérdés: idén vajon mit főz Németh Szilárd Kötcsén? Nos, pacalt. Radics Bélával, ami már valószínűleg a Fidesz fiatalítási programjának egyik jele. Hiszen már Orbán Viktor is megmondta a június 13-i kongresszuson: „A frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is meg kell történnie a nemzedékváltásnak, jöjjenek a fiatalok, negyvenesek meg harmincasok, akik készek a haza szolgálatára.

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