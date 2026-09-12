Eposzi seregszemle vereség után: gyűlik a Fidesz holdudvara Kötcsén

Kötcsén próbálja meg gatyába rázni a Fideszt a hosszúra nyúlt nyaralásáról visszatérő Orbán Viktor volt miniszterelnök (hogy milyen esélyekkel fut neki, arról itt írtunk bővebben).

Az eseményre már gyűlik is a holdudvar.

Schmitt Pált Kötcse felé egy benzinkúton szpottoltuk. Fotó: Kristóf Balázs/444

Takács Péter megtekintett egy pólót. Fotó: Kristóf Balázs/444

Schmidt Mária napszemüvegben és kabáttal érkezett. Fotó: Kristóf Balázs/444

napokat Kubatov Gábor nem tűnik túl energikusnak (ami az utóbbi elnézve nem csoda). Fotó: Kristóf Balázs/444

Huth Gergely, a PestiSrácok kirúgott főszerkesztője remélhetőleg kigyógyult már a szekudnder szégyenérzetéből Fotó: Kristóf Balázs/444

Hídvégi Balázs derűsen oldalra tekint. Fotó: Kristóf Balázs/444

Rákay Philip Kálmán mereng. Fotó: Kristóf Balázs/444

Hankó Balázs és Gajdics Ottó együtt érkezik. Fotó: Kristóf Balázs/444

Gajdics Ottó integet. Fotó: Kristóf Balázs/444

Havasi Bertalan nagyon magyaráz. Fotó: Kristóf Balázs/444

Nagy Feró egy magyar legendával díszített pólóban. Fotó: Kristóf Balázs/444

Szentkirályi Alexandra lendületesen érkezik. Fotó: Kristóf Balázs/444

Sokakban felmerülhet a kérdés: idén vajon mit főz Németh Szilárd Kötcsén? Nos, pacalt. Radics Bélával, ami már valószínűleg a Fidesz fiatalítási programjának egyik jele. Hiszen már Orbán Viktor is megmondta a június 13-i kongresszuson: „A frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is meg kell történnie a nemzedékváltásnak, jöjjenek a fiatalok, negyvenesek meg harmincasok, akik készek a haza szolgálatára.