Kubatov: A Fradiváros objektív, elháríthatatlan külső okok miatt nem valósulhatott meg

Kubatov Gábor, az FTC elnöke és a Fidesz pártigazgatója Szentkirályi Alexandra zárt körben, meghívásos alapon tartott kampányindítóján 2024 tavaszán Fotó: Kristóf Balázs/444

Az „elvesztette közvagyon jellegét” óta a legjobb, legfrenetikusabb eufemizmust kaptuk meg Kubatov Gábor Fradi-elnöktől azon jelenségre, amikor különböző közpénzek nehezebben követhetővé, esetleg köddé váltak az előző kormány alatt mindenféle NER-es figurák érdekeltségei környékén. Kubatov ugyanis a klub honlapján pénteken megjelent közleményben azt írta, hogy

a 155 milliárd forintra tervezett Fradiváros beruházás a 2017-ben tervezett formában objektív, elháríthatatlan külső okok miatt nem valósulhatott meg.

Azt írták, hogy éppen ezért utóellenőrzési kérelmekkel fordultak a sportért felelős Belügyminisztériumhoz. „A kapott támogatást pontosan arra a célra és úgy használtuk fel, amit és ahogy a kormányhatározatok meghatároztak, és a teljes összeggel elszámoltunk. Mindezek ellenére augusztus 28-án a Belügyminisztériumtól két levélben is értesítést kaptunk az elszámolásaink teljes elutasításáról. Ezt nem tudjuk és nem is fogjuk elfogadni” – fogalmazott Kubatov.

A klub nyilvánosságra hozta a Belügyminisztériumtól kapott két értesítőt, egy 10 és egy majdnem 15 milliárd forintról szóló visszafizetési kérelemről, melyet harminc napon belül kell teljesíteni. Az indoklásban az olvasható, hogy az összegek „nem a támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően” kerültek felhasználásra, például működési költségre fordították, de szerepel egy olyan 11,2 milliárdos tétel is, amelyet játékosvásárlásra költöttek. A közlemény arra is emlékeztetett, hogy a 2017-es támogatói szerződést útközben ötször is átírták. Kérték a belügyet, hogy ezt is vegyék figyelembe az elszámolás ellenőrzésekor.

Az FTC 2016-ban és 2017-ben két részletben 25 milliárd forint állami támogatást kapott a Fradivárosra, melyet az egykori Építők-sporttelepen kellett volna összerakni. Tíz év alatt ebből szinte semmi nem valósult meg, ráadásul 2022 decemberében egy kormányhatározat lehetővé tette, hogy a korábban megítélt 25 milliárd forint egy részét az FTC működési célú kiadásokra is felhasználhassa. A Belügyminisztérium feljelentést is tett az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságán. Erre Kubatov úgy reagált, hogy „a lelkiismeretünk tiszta”. Közben a Ferencváros kubatovista ultrái fenyegetni kezdték az üggyel foglalkozó újságírókat.