Kubatov Gábor a Fradivárost érintő feljelentésről: „A lelkiismeretünk tiszta”

„A Fradiváros ügyében az FTC továbbra is mindenben segíti a hatóságok munkáját. A lelkiismeretünk tiszta, minden pénz az utolsó fillérig a Ferencvárosban van, nyugodt szívvel állunk minden, jogállami keretek között lefolytatott vizsgálat elé. Amint megkapjuk az iratokat tanulmányozni fogjuk őket”,

reagált Facebook-oldalán Kubatov Gábor, a Fradi elnöke a hírre, miszerint a Belügyminisztérium feljelentést tett a Fradivároshoz kapcsolódó, 25 milliárdos állami támogatás felhasználása miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságán. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és bűnpártolás bűntettének, továbbá hanyag kezelés és hamis magánokirat felhasználása vétségének gyanúja merült fel.

A magyar állam 2016-ban és 2017-ben két kormányhatározat alapján összesen 24,947 milliárd forint költségvetési támogatást biztosított az FTC számára a Népligeti sporttelep fejlesztésére, a Fradiváros I. és II. ütemének megvalósítására. A 10 milliárd forintos első ütemből több mint 8,5 milliárd forintot dologi, illetve működési kiadásként számoltak el, mindössze mintegy 1,44 milliárd forintot beruházásként. A második ütem 14,9 milliárd forintos támogatásából a klub több mint 3,1 milliárd forintot működési kiadásként jelentett le, míg 11,2 milliárd forintot az FTC Labdarúgó Zrt. részére adott tovább, amely vállalkozás hivatásos labdarúgók játékjogának megszerzésére költötte az adófizetők pénzét. Csakhogy az eredeti támogatói okiratok beruházási célra biztosították a közpénzt.