A Fradiváros pénzei után nyomozott, megtalálták a Fradi ultrái

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A Ferencváros ultrái sokaknak üzentek már név szerint. A baloldalnak, amit soha többé nem akartak halamon látni, Jámbor András volt országgyűlési képviselőnek, akit az anyjába küldtek, a szintén volt képviselő Tordai Bencének, akinek életfogytig tartó szenvedést kívántak. A sort hosszan lehetne folytatni, de újságírót név szerint még nem fenyegettek meg, legalábbis az elmúlt években biztosan nem.

Most ez a pillanat is elérkezett. „Kele Jani, kezdj el aggódni...” – ez áll azon a drapérián, amit a Grüne Jugend Ferencváros Facebook-oldala osztott meg. És volt egy másik, ezzel szorosan összefüggő drapéria is, amit a vasárnapi Felcsút–FTC-n feszítettek ki: „El a kezekkel a Ferencvárostól!”

A megtámadott Kele János, a 24.hu főmunkatársa a konkrét fenyegetésről nem akart nyilatkozni a 444-nek.

Beszélt viszont az ügyről, ami miatt a ferencvárosi ultrák célkeresztjébe került. Ő az az újságíró, aki az áprilisi választások után azt nyomozta, hová tűnt az állam Fradivárosra, egy soha el nem készült sportkomplexumra adott 25 milliárd forintja. Kiderült, hogy a pénz jelentős részét a 20 szakosztályos egyesület átadta az FTC Labdarúgó Zrt.-nek, és a 11,2 milliárdból futballisták játékjogát szerezték meg. A Belügyminisztérium három napja feljelentést tett. Az interjúban tegeződünk, mivel kollégák vagyunk.

Menyire volt nyilvánvaló az Orbán-rendszer utolsó éveiben, hogy a Fradivárosra adott pénzt felélte a klub?