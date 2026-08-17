Játékosokat is vett a Fradivárosra adott támogatásból az FTC

Továbbadta a labdarúgócsapatot működtető Zrt. számára a Ferencvárosi Torna Club (FTC) azokat a pénzeket, amiket az államtól kapott a Fradiváros-projekt megépítésére – derül ki Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár posztjából.

Az FTC 2016–2017-ben kapott 25 milliárd forintnyi állami támogatást a Népligetbe tervezett komplexumra, amiből azóta se lett semmi, viszont 2022-ben egy határozatban lehetővé tette az Orbán-kormány, hogy a pénzek egy részét működésre is felhasználhassa az FTC.

Az FTC edzése 2026 augusztusában. Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

Az FTC idén márciusban nyújtotta be az állami támogatások elszámolásait, Kálnoki-Kiss szerint pedig egyértelművé vált, hogy további hatósági vizsgálatokra van szükség:

„Kértük a Ferencvárosi Torna Club vezetésétől, hogy mutassa be, milyen jogszabályi háttér, elnöki, elnökségi határozat vagy utasítás alapján adták tovább az eredeti szándék szerint infrastrukturális beruházásra felhasználható állami támogatás egy jelentős részét a labdarúgócsapatot működtető Zrt.-nek.”

Az államtitkár arra is választ várt, hogy milyen jogszabályra hivatkozva „tartják elszámolhatónak a húsz szakosztályt fenntartó sportklub működésére azt a 11,2 milliárd forintot, amelyet saját bevallásuk szerint nem az egyesület, hanem a labdarúgó Zrt. költött el 2019 és 2024 között 38 professzionális magyar és külföldi labdarúgó játékjogának megvásárlására”.

Mint arra Kele János felhívta a figyelmet, a kormány csak 2022 év végén engedélyezte a támogatások működési célú felhasználását, ehhez képest az FTC már három évvel korábban teljesen másra költötte a pénzeket.

Kubatov Gábor, az FTC elnöke augusztus elején egy szurkolóknak tartott zártkörű rendezvényen beszélt a Fradiváros-projektről. „Meggyőződésem, hogy a dologból semmi probléma nem lesz. […] Az utolsó fillérig ez mind bent van a Ferencvárosban. Én nem vittem haza pénzt, az biztos” – mondta.