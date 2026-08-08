Kubatov szerint bizonytalan, hogy a Fradi mennyi támogatást kap a jövőben, 30 százalékos költségcsökkentéssel készülnek

belföld

„Azt határoztuk meg, hogy harminc százalékkal vegyük vissza a költségvetést. Ugyanis nem tudjuk pontosan, hogy az MVM, akinek talán novemberig szól a szerződése, az támogat-e minket. Folynak a tárgyalások” – mondta Kubatov Gábor, a Ferencvárosi TC elnöke egy szurkolóknak tartott, zártkörű rendezvényen, amiről az RTL Híradóban jelent meg egy hangfelvétel. A Fradit az utóbbi években az MVM és a Szerencsejáték Zrt. is milliárdokkal szponzorálta.

Fotó: Németh Dániel/444

A fideszes Kubatov a Népligetbe tervezett Fradiváros-projektről is beszélt, ami tíz éve nem valósul meg úgy, hogy 25 milliárd forintot kapott rá az államtól.

„Meggyőződésem, hogy a dologból semmi probléma nem lesz. […] Az utolsó fillérig ez mind bent van a Ferencvárosban. Én nem vittem haza pénzt, az biztos”

– mondta a klub elnöke a hangfelvétel szerint.

Július végén közölte a Belügyminisztérium, hogy a pénzt az FTC azóta teljes egészében felhasználta, de hogy mire, azt nem akarta elárulni Kele János kérdésére. A Fidesz-kormány 2022-ben úgy döntött, hogy a klubnál parkoló tízmilliárdokat az eredeti célok helyett működésre is elkölthetik. Kubatov a hangfelvételen arról beszélt, hogy a klub többek között napelemparkra fordította az állami pénzt, ami a klub energiaköltségeit harmadát fedezi.

belföld fradiváros szurkolók kubatov gábor Ferencváros fradi foci ferencvárosi torna club ftc futball hangfelvétel
Kapcsolódó cikkek

Az FTC 25 milliárd forintot kapott az államtól a Fradivárosra, mindet fel is használta, de hogy pontosan mire, azt a belügy most még nem szeretné elárulni

A vizsgálat még folyik, amíg nem zárul le, addig nem mondanak semmit.

Bódog Bálint
sport