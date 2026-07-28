Az FTC 25 milliárd forintot kapott az államtól a Fradivárosra, mindet fel is használta, de hogy pontosan mire, azt a belügy most még nem szeretné elárulni

A Ferencváros a Népligetbe tervezett Fradiváros-projektre kapott teljes, 25 milliárd forintos támogatást felhasználta – derül ki Kele János közérdekű adatigényléses posztjából. Az exmomentumos politikus azt szerette volna megtudni a belügyminisztériumtól, hogy továbbadta-e az államtól kapott pénzt az egyesület, és hogy milyen pénzügyi-számviteli kategóriák mentén, milyen arányú elosztással számolt el az adófizetők pénzével.

A minisztérium azonban megtagadta a válaszadást, azzal, hogy „a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú, mint a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdek”.

Kubatov Gábor Fradi-elnök Orbán Viktor évértékelőjén Fotó: Németh Dániel/444

A Fradiváros ügyében júliusban indított nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság a C-közép nevű szurkolói blog szerzőjének bejelentése alapján. A hűtlen kezelés gyanújával folyó eljárás azt próbálja kideríteni, hogy hová tűnt a Népligetbe tervezett, településméretű sportkomplexum elkészítésére és az építkezés megkezdésére egy évtizede átutalt, összesen 25 milliárd forint. A klub azt ugyanis az eredeti célra biztosan nem használta fel, de vissza sem fizette a költségvetésbe. Építkezés mindenesetre azóta sem történt. Arra, hogy a pénzt vagy annak egy részét időközben elkölthették, két különös kormányhatározatból lehet következtetni.

Az első 2022-ben született, és engedélyt adott arra, hogy az akkor már évek óta a klubnál parkoló tízmilliárdokat az eredeti célok helyett működésre is elkölthessék. A klubvezetés kritikusai arról beszéltek, hogy a kormányhatározat valódi oka az lehetett, hogy Kubatovék már előtte belenyúltak a kasszába. A meg nem erősített hírek játékosigazolások kifizetéséről is szóltak.