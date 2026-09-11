Már nincs a külügynél Kubatov fia, aki korábban főosztályvezető volt

Közös megegyezéssel, július 15-ével szűnt meg a Külügyminisztériummal fennálló kormányzati szolgálati viszonya a Fradi-elnök Kubatov Gábor fiának – erősítette meg a HVG információját a külügyi tárca. Tavasszal derült ki, hogy Kubatov Marcell a Nemzetközi Szervezetek Főosztályának szakmai vezetőjeként, méghozzá főosztályvezetői besorolással dolgozik a külügynél.

A Külügyminisztérium a HVG kérdésére azt is közölte, hogy Kubatov Marcell részére „végkielégítés nem került számfejtésre, de a jogviszony megszüntetéséről szóló megállapodásban kéthavi illetménynek megfelelő egyszeri kifizetés történt".

A lap egyben arról is írt, hogy a Külügyminisztérium mellett a Legfőbb Ügyészségen is történtek változások: a nemrég lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész a Legfőbb Ügyészség Büntetőbírósági Ügyek Főosztályához került át legfőbb ügyészségi ügyészi munkakörbe.