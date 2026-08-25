Mától nem Nagy Gábor Bálint a legfőbb ügyész, Baka András fogadta az ideiglenes vezetőt

Baka András köztársasági elnök hivatalában fogadta Lajtár Istvánt, a legfőbb ügyész helyettesét, a Legfőbb Ügyészség ideiglenes vezetőjét – írja a Sándor-palota közleménye. A találkozót az államfő kezdeményezte, mivel dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása a lemondása után kedden szűnt meg. Az új legfőbb ügyész személyére a köztársasági elnöknek kell javaslatot tennie.

Dr. Lajtár István, a legfőbb ügyész helyettese és Baka András köztársasági elnök. Fotó: BARTOS Gyula (family name first , given name after = Gyula)/Sándor-palota

A köztársasági elnök közleményében azt írja: „Magyarországon az ügyészség csak a törvényeknek alárendelt önálló alkotmányos szervezet. Az igazságszolgáltatás közreműködőjeként eljáró ügyészség, illetve az azt vezető legfőbb ügyész függetlenségéhez és pártatlanságához nem férhet kétség. Ez nemcsak Magyarország demokratikus, jogállami és hatalommegosztásra épülő alkotmányos működésének, hanem egyúttal az államba vetett közbizalomnak is biztosítéka. Az ügyészi szervezet szakmai önállóságát és autonómiáját kérdőjelezné meg ezért, ha az államfő az annak élén álló legfőbb ügyésznek jelölt személy kiválasztása során politikai pártokkal egyeztetne.”

Baka szerint az új legfőbb ügyész Országgyűlés általi megválasztásáig az ügyészi szervezet élén álló Lajtár István „a fenti szempontok érvényesülését maradéktalanul biztosítja és egyúttal megköveteli ebben az átmeneti időszakban”.

Nagy Gábor Bálint július 22-én mondott le miután az ukrán pénzszállítókat képviselő ügyvédek azzal a kéréssel fordultak a jelenleg a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágneshez, hogy kezdeményezze az Országgyűlésnél a Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész hivatalvesztésének kimondására irányuló eljárást.

Nagy Gábor Bálint májusban még azt mondta, nem készül lemondani, miután Magyar Péter miniszterelnök neki is május 31-éig adott határidőt, hogy önként távozzon a hivatalából. Akkor úgy fogalmazott, szeretné folytatni a szakmai munkát, és elmondta, hogy neki „soha semmi köze nem volt a politikához”.