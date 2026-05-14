Nem tervez lemondani a legfőbb ügyész

Bár Magyar Péter miniszterelnök a legfőbb ügyésznek is május 31-ig adott határidőt, hogy önként távozzon a hivatalából, Nagy Gábor Bálint most az ATV-nek azt mondta, szeretné folytatni a szakmai munkát. „Az én tevékenységem egész életemben kizárólag a szakmán alapult. Amikor kikerültem a jogi egyetemről, onnantól kezdve bíróságon kezdtem el dolgozni, bíráskodtam, majd az ügyészségre kerültem, és ügyészként tevékenykedtem. Tehát nekem soha semmi közöm nem volt a politikához”- mondta Nagy.

A legfőbb ügyész arról is beszélt, hogy támogatja az Európai Ügyészséghez való csatlakozást. Bár elődje, Polt Péter a Fidesz álláspontjára rímelve még úgy látta, hogy a csatlakozás „alkotmányossági aggályokat is felvet, sérti a nemzeti szuverenitást”, Nagy Gábor Bálint most ezt politikai kérdésnek nevezte, és azt sem gondolja, hogy érintené a jogi szuverenitásunkat. „Én évekkel ezelőtt is azt gondoltam, hogy sokkal egyszerűbben meg tudtunk volna oldani nagyon sok problémát, például az európai uniós pénzek hazahozatalát illetően, ha azt mondtuk volna, hogy csatlakozunk az Európai Ügyészséghez.” A Vagyonvisszaszerzési Hivatal felállítását szintén üdvözli.

Ugyanakkor ezt nem támogatná, hogy az igazságügyi minisztérium alá rendeljék az ügyészség működését. Szerinte az uniós jogállami elvárások is az ügyészség függetlenségét támogatják.