A Fidesz léte a tét

Nyerhet a Fidesz kétharmaddal, kikaphat ugyanilyen arányban, lehet kormányon vagy ellenzékben, egy valami nem változik: huszonkét éve szeptemberben – a covidos 2020-at leszámítva – a kötcsei Dobozy-kúrián találkozik a párt és holdudvarának színe java. Nem lesz ez másképp idén sem. Ezúttal, ellentétben a tavalyi, már a választási kampány jegyében zajló piknikkel, nem lesz élő közvetítés.
A mostani helyzet leginkább a 2006-osra emlékeztet. Akkor is választási vereség után volt a Fidesz, ha nem is ekkora, a puszta létét is felvető vereség után. Akkor is felmerült Orbán Viktor felelőssége, ahogy most is. És akkor is volt szervezkedés Orbán ellen, ahogy most is, csakhogy akkor még a fajsúlyos Áder Jánost, Schmidt Máriát, Pokorni Zoltánt lehetett sejteni vagy sejtetni a háttérben, most a hozzájuk képest pehelysúlyú Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya kezdeményezett Polgári Demokraták néven valamit. És a holdudvarban is erős a zavarodottság, mintha megingott volna Orbán tévedhetetlenségének mítosza. Ezt talán az amúgy állandó kötcsei vendég, Bencsik András foglalta össze a legtalálóbban: „gyors tempóban, ordítva, lelkesen, zászlókat lobogtatva” belerohantak egy szakadékba, miközben eltitkolták előlük a valóságot.
A mostani helyzet azonban merőben más.
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