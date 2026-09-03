„Csak akkor indulhat el bármilyen folyamat, ha a Projektvezető úr is jóváhagyta” – belső dokumentumok tanúskodnak Orbán Gáspár szerepvállalásáról a csádi misszióban

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Bár titkolni akarták, mára mindenki számára ismert, hogy Orbán Viktor fia, Orbán Gáspár aktívan részt vett a csádi misszió előkészítésében.

A 444 birtokába került hivatalos dokumentumokból kiderül, hogy Orbán Gáspár nemcsak „összekötő” volt, ahogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf volt honvédelmi miniszter nagyvonalúan leírta, valójában az ő jóváhagyása nélkül semmi sem történhetett.

Ő dirigált a Hungary Helpsnek és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemnek (MATE) is a csádi teveprojekttel kapcsolatban, és az afrikai országba utazó orvosmissziót is ő vezette.

Orbán Viktor kétezres kormányhatározatban adott az eddig ismert százmilliók mellett újabb százmillió forintot a háromhetes orvosmisszióra, ahol a hivatalos dokumentum szerint a „misszióvezető: dr. Orbán Gáspár” volt.

Úgy tűnik, az Orbán-kormány nemcsak Orbán Viktor lánya, Orbán Ráhel influenszeres szerelemprojektjére biztosított milliárdos forrásokat, de egy másik miniszterelnöki csemete, Orbán Gáspár projektjét is bőségesen megtámogatta.

A NER-korszak egyik legabszurdabb története lett volna a csádi misszió, amelyet sokan egyenesen Orbán Gáspár projektjének tartottak, noha az ő valódi szerepe kapcsán egymásnak ellentmondó nyilatkozatok születtek. „Orbán Gáspár katonatiszt. (...) Oda megy, ahová a parancs szerint mennie kell. Én rendeltem ki összekötő tisztnek” – mondta a volt miniszterelnök fiának csádi misszióban betöltött szerepéről Szalay-Bobrovniczky Kristóf 2024-ben, még honvédelmi miniszterként. Szalay-Bobrovniczky azt is mondta a miniszterelnök fiáról, hogy „ez egy hadsereg, nem kívánságműsor, és ő feladatot teljesít”, valamint „speciális képzettsége, jogi ismerete és nyelvtudása miatt alakulatától a miniszteri kabinetbe vezényelve a csádi misszió előkészítésében vesz részt, más katonai és civil elöljárókkal együttműködve”.

Bő két évvel később a Telex kérdésére, hogy milyen szerepet töltött be Orbán Gáspár a csádi misszióban, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta: „Semmilyet.” Ennek ellenére a századosként is szolgáló miniszterelnöki utódot a kormányzati reakciókban inkább egyfajta összekötőként, előkészítőként tüntették fel, akinek a helyismeretére és a nyelvtudására támaszkodnak.

Ezt a képet némileg árnyalta a katona Pálinkás Szilveszter, aki a Telexnek kipakoló nagyinterjújában arról beszélt: azt mondta neki a volt miniszterelnök fia, hogy az önkéntes keresztény missziója alatt Afrikában megtalálta Istent, és „az égből szólt neki Isten, hogy gyere és mentsd meg az afrikai keresztényeket”. Pálinkás szerint Orbán Gáspár „egyszer csak felkerült a Karmelitába, kapott egy irodát főhadnagyként, és elkezdte tervezni az afrikai misszióját”. Később a Magyar Hang írt arról, hogy a Csádba szálló honvédségi repülőn Orbán Gáspárnak mint az egész kiküldetés misszióvezetőjének adták át a szót. A 444 birtokába került dokumentumok (egyebek mellett kétezres kormányhatározatok, kormány-előterjesztések és hatástanulmányok) szerint a hivatalosan szerényként bemutatottnál sokkal jelentőségteljesebb szerepe volt Orbán Gáspárnak a misszióban. Annyira, hogy több, a történetben kulcsszerepet vállaló szereplőnek is gyakorlatilag ő dirigált, az engedélye és a jóváhagyása nélkül semmi sem történhetett.