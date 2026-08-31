Szállás Tiborcznál, ebéd a NER-es luxusétteremben – megszereztük Orbán Ráhel 3 milliárdos influenszertripjének dokumentumait

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Több tucatnyi külföldi influenszer látogatta meg Budapestet 2024 májusában. Önmagában ebben talán semmi rendkívüli nem lenne, csakhogy a látogatás meghívásra, szervezett formában történt, a cechet pedig a magyar adófizetők állták. Az új turisztikai irányok és az új imázs megálmodójának, Orbán Ráhelnek támadt egy ötlete: nagy követőtáborral rendelkező külföldi influenszerek jöhetnének a magyar fővárosba, és a nekik szervezett programok során posztolgathatnának arról, milyen fancy hely Budapest.

A Z generációt célzó eseménysorozatot egy hónappal korábban, 2024 áprilisban jelentette be az MTÜ, Könnyid László, az ügynökség vezérigazgatója akkor arról beszélt, a „Budapest Influencer Tripre több mint tíz nemzetközi küldőpiac mintegy 50 bloggerét, vloggerét és további 100 hazai tartalomgyártót hívunk meg”. Az Indexnek adott interjújában pedig már úgy fogalmazott, hogy

„Európában ekkora mértékű influenszertripet még nem láttunk”.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A május 22-étől 24-éig tartó eseményeken részt vevő influenszerek listája azonban nem volt nyilvános, ittlétük során pedig főleg privát rendezvényeken vettek részt, így arról, hogy pontosan kik és mikor érkeztek Budapestre az MTÜ szervezésében, csak a közösségi médiában megosztott posztokból lehetett következtetni. Ilyen privát esemény volt például egy villásreggeli a Párizsi Udvarban, délután pedig egy buli a Halászbástyán, amin rengeteg felkapott hazai influenszer is megjelent, hogy együtt posztolhassanak a nemzetközi hírességekkel, miközben Guy Gerber és a The Martinez Brothers dj-páros játszott.

Mindez nemzeti érdek volt, legalábbis Fónagy János államtitkár szerint, aki Vadai Ágnes DK-s képviselő írásbeli kérdésére válaszolt a trippel kapcsolatban. Mint írta, az MTÜ azért szervezte meg az eseményt, mert a több százezer család megélhetését biztosító turizmus élénkítése nemzeti érdek. A költsége mindennek Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség akkori vezetője szerint másfél milliárd forint volt.

Valójában azonban ennél többe került a trip a magyar adófizetőknek, de ez csak a Magyar Turisztikai Ügynökség közérdekű adatigénylésünkre megküldött válaszából derült ki.