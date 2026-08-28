Az orbánizmus decentralizációja

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Júliusban Deák Dániel, az egyik legismertebb orbánista propagandista-influenszer bevallotta – azt, ami évek óta mindenki számára nyilvánvaló volt –, hogy eddig a jobboldali nyilvánosság a Fidesz központi akaratát hajtotta végre fegyelmezetten, hierarchikusan.

A választási vereség után az egész fideszes médiabirodalom megreccsent. A közmédia az új kormány ellenőrzése alá került, kirúgtak rengeteg embert. A Mandiner is hasonlóan járt, ott a kirúgások után az ismertebb arcok fel is mondtak. Sorra küldik el a dolgozókat a Mediaworkstől. A Magyar Nemzet hetilappá vált. Szélnek eresztették a PestiSrácok szerkesztőségét.

Még mindig megáll, amit a választás után két hónappal írtunk a Fideszről: „Borzalmas két hónap után tart tisztújító kongresszust a Fidesz. A mélyrepüléshez maguk is tevékenyen hozzájárultak, nincsenek vezérek, üzenet, szervezettség, önmagát bontja le a propaganda, abban is zavarodottak, amiben korábban jók voltak.”

Amikor a Fidesz idén 16 év után először szervezett Tusványost ellenzékből, hiányoztak is a repi cuccok meg a prominensek – voltak cserébe radikálisok és polgáriak, akik külön sátrakban, de egymásnak ellentmondó dolgokat mondtak felelősségről, teendőkről (közben pedig várták, mit mond Orbán).

Nem csoda, hogy a radikálisan új helyzetben – miközben a Tisza Párt kétharmaddal alakítja át az államberendezkedést, és büntetőügyek tucatjai indultak el Fidesz-közeli emberek ellen – az orbánista holdudvar még mindig keresi a kiutat ebből a Huth Gergely-i értelemben vett rémálomból.

Miközben a Fidesz háttérbe húzódott elnöke egy szélsőjobboldali szennylapot nevezett meg igeforrásaként, az őt eddig hűségesen szolgálók tanácstalanul tapogatóznak, legalábbis aki nem hallgatott el. És közben folyamatosan egymást marják: többek között Bede Zsolt beleszállt Huthba, a közteres Kurucz Dániel elküldte a tüntetéséről Bedét, egymásnak esett Deák Dániel és Ábrahám Róbert, Trombitás Kristóf kiakadt a fideszes médiát finanszírozni nem akaró oligarchákra, Lentulai Krisztián pedig összeszólalkozott Kuruczcal, akit Szakács István is alázni kezdett egy videóban (míg Huth közölte, hogy mindkét oldalt kedveli).

Az utóbbi időben viszont körvonalazódni kezdtek elképzelések az orbánista holdudvar és a Fidesz-KDNP meg a Mi Hazánk potenciális szimpatizánsainak megszólítására, és ezek az ötletek egy irányba mutatnak: az orbánizmus decentralizációja felé.