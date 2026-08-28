Az orbánizmus decentralizációja

Júliusban Deák Dániel, az egyik legismertebb orbánista propagandista-influenszer bevallotta – azt, ami évek óta mindenki számára nyilvánvaló volt –, hogy eddig a jobboldali nyilvánosság a Fidesz központi akaratát hajtotta végre fegyelmezetten, hierarchikusan.
A választási vereség után az egész fideszes médiabirodalom megreccsent. A közmédia az új kormány ellenőrzése alá került, kirúgtak rengeteg embert. A Mandiner is hasonlóan járt, ott a kirúgások után az ismertebb arcok fel is mondtak. Sorra küldik el a dolgozókat a Mediaworkstől. A Magyar Nemzet hetilappá vált. Szélnek eresztették a PestiSrácok szerkesztőségét.
Még mindig megáll, amit a választás után két hónappal írtunk a Fideszről: „Borzalmas két hónap után tart tisztújító kongresszust a Fidesz. A mélyrepüléshez maguk is tevékenyen hozzájárultak, nincsenek vezérek, üzenet, szervezettség, önmagát bontja le a propaganda, abban is zavarodottak, amiben korábban jók voltak.”
Amikor a Fidesz idén 16 év után először szervezett Tusványost ellenzékből, hiányoztak is a repi cuccok meg a prominensek – voltak cserébe radikálisok és polgáriak, akik külön sátrakban, de egymásnak ellentmondó dolgokat mondtak felelősségről, teendőkről (közben pedig várták, mit mond Orbán).
Nem csoda, hogy a radikálisan új helyzetben – miközben a Tisza Párt kétharmaddal alakítja át az államberendezkedést, és büntetőügyek tucatjai indultak el Fidesz-közeli emberek ellen – az orbánista holdudvar még mindig keresi a kiutat ebből a Huth Gergely-i értelemben vett rémálomból.
Miközben a Fidesz háttérbe húzódott elnöke egy szélsőjobboldali szennylapot nevezett meg igeforrásaként, az őt eddig hűségesen szolgálók tanácstalanul tapogatóznak, legalábbis aki nem hallgatott el. És közben folyamatosan egymást marják: többek között Bede Zsolt beleszállt Huthba, a közteres Kurucz Dániel elküldte a tüntetéséről Bedét, egymásnak esett Deák Dániel és Ábrahám Róbert, Trombitás Kristóf kiakadt a fideszes médiát finanszírozni nem akaró oligarchákra, Lentulai Krisztián pedig összeszólalkozott Kuruczcal, akit Szakács István is alázni kezdett egy videóban (míg Huth közölte, hogy mindkét oldalt kedveli).
Az utóbbi időben viszont körvonalazódni kezdtek elképzelések az orbánista holdudvar és a Fidesz-KDNP meg a Mi Hazánk potenciális szimpatizánsainak megszólítására, és ezek az ötletek egy irányba mutatnak: az orbánizmus decentralizációja felé.
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Szijjártó Péter távozásával az árnyéka is elhagyja a országgyűlést.
Kacsoh Dániel otthagyta a Mandinert, Kurucz Dániel interjút készített vele, erre jött Lentulai Krisztián meg Szakács István, és elszabadultak az indulatok.
Mintha megszűnt volna a központi (vagy bármilyen) irányítás, a fideszes influenszerek a ködben tapogatóznak, és különböző utakon keresik a kiutat a rémálmukból.
Mindenkit kirúgtak az egyik legputyinistább fideszes propagandaoldaltól, pedig rendszeresen túlteljesítettek. Szolidaritás helyett maximálisan indokolt a sztepptánc a moszkovita szennylap sírján.
14 évvel a legutóbbi rendszerváltás után a posztfasizmus a természet részévé vált, és aki boldogulni akar, az nem mehet szembe az időjárás istenével. De nem érdemes azt várni, hogy Magyar Péter olyan legyen, mint Orbán, vagy hogy Vitézy Dávid meg tudjon egyezni az uralkodóval.
A hét elején még Opatijában látták Rogán Antal és Schmidt Mária társaságában, most egy Split közelében lévő szigeten készültek felvételek a volt miniszterelnökről, fiáról és vejéről.
A hekkerbotrány bizonyos szempontból a legsúlyosabb dolog, ami Magyarországon a rendszerváltás után történt. De az Orbán-rezsimnek ez a húzása szépen illeszkedik a nyugati szövetségi rendszereket évek óta módszeresen bomlasztó politikájába.
Semjén Zsolt szerint eddig mindent meg tudtak beszélni Orbán Viktorral, de a vereség után a KDNP-nek szüksége van az önállósodásra.
A Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója, aki a saját bevallása szerint Orbán-hívő, a köztévén osztotta meg a geostratégiai nézeteit.
Akik ennek a kampánynak az alakítói voltunk, mindannyian viseljük a felelősséget a vereségért - írja a volt miniszter, aki 25 év után távozik a parlamentből. A Fidesz kampányának három fő arca, Orbán, Lázár és Szijjártó közül így már egyikük sem lesz az országgyűlés tagja.
A továbbra is zavarodottan forgolódó propagandisták közül többen is úgy érezték, magyarázniuk kell azt, hogy Orbán Viktor a náci Bede Zsoltot tette meg a fideszes újmédiának.
Borzalmas két hónap után tart tisztújító kongresszust a Fidesz. A mélyrepüléshez maguk is tevékenyen hozzájárultak, nincsenek vezérek, üzenet, szervezettség, önmagát bontja le a propaganda, abban is zavarodottak, amiben korábban jók voltak. Sorsdöntőbb összejövetelük talán még soha nem volt.
„Az újság a könyörülő Istené, az olvasóié és az íróié” – írja Kohán, aki szerint most „perspektívával rendelkező, nem gúzsba kötött, stabil, józan és érdekes jobboldali újságot” akarnak csinálni „olvasók, kis- és nagybefektetők partnersége mellett”.
Az Orbán-rendszer arcai, akik korábban nagy hangon agitáltak a Fidesz mellett, de mióta a főnök bujkál, ők is hallgatnak, vagy egyenesen törölték magukat.
„Nem kell nekünk megújulni, azok újuljanak meg, akik eltitkolták a valóságot előlünk” – mondta Bencsik András, aki szerint „gyors tempóban, ordítva, lelkesen, zászlókat lobogtatva belerohantunk egy szakadékba”.
A Fidesz kommunikációs igazgatója arról az emailcímről írta meg, hogy nem jutottak el hozzá a kérdéseink, amire elküldtük a kérdéseinket.
Pedig a Megafon másik arca, Bohár Dániel előző nap még azt mondta, nem propagandista, hanem arról gyártott tartalmat, amit gondol és amiben hisz.
Schmidt Mária ante immortalis: az egyik legtekintélyesebb orbáni világmagyarázó az elmúlt hónapban akkora iramot diktált, hogy azt mindenki elismerheti Csurka István és Szájer József tisztelőitől az orosz demokratikus berendezkedés híveiig.
Ebben Magyar Péternek is szerepe van: a lejáratódott Fidesz mellett csak a hat mandátummal rendelkező Mi Hazánkkal tud vitatkozni, Paksról üzenget a nyaraló Toroczkainak, miközben a rasszizmusuk miatt is rendre támadja őket – ez akár mindkét párt számára is jól jöhet.
A Fidesz mindig is egy színes politikai közösség volt Bóka János szerint.
Ha valaki hazájának a bajban rosszat akar vagy a hazája ellen drukkol, arra nincs és nem is lehet magyarázat – reagált a Vadhajtások posztjára a miniszterelnök.
A nyomtatott Népszabadság, a Magyar Hírlap és a Népszava után a Magyar Nemzet sem jelenik meg többé naponta.
Az oldal még nem működik, de szombaton ugyanezen a néven elindult a Polgári Demokraták Facebook-oldala. A volt miniszter és az űrbiztos projektje nagyon hasonlít arra, mint amikor új pártot alapítanak politikusok.
A KözTér műsorvezetője szerint Orbán Viktor szerencsétlen módon sajtózta halálra a Vadhajtásokat.
Ferencz Orsolya szerint meg kell szabadulni azoktól, akik hozzájárultak a hatalmas vereséghez.
Sokat elárul a Fidesz állapotáról, ha Gulyás Gergely lemondásáról a Fidesz kommunikációs igazgatója sem tudott.
A Mandiner hetilapnak vége, tucatjával küldik el az embereket, és az MCC kivégzésével az online kiadás túlélése is kérdéses. Ez történik, ha egy lap kiszolgáltatja magát a hatalomnak.
Várunk, hátha jól alakul – nagyjából ezzel hitegette Orbán Viktor híveit Tusnádfürdőn, ahol egy valódi ellenállási mozgalom meghirdetésével is adós maradt. A végére már Németh Zsolt is belefáradt.
Mindezek mellé még „hatalmas anyagi támogatást” is ígért a kínai cégnek az Orbán-kormány külgazdasági és külügyminisztériuma.
Félelemből, hazugságból és végtelen mennyiségű közpénzből épült ki a Fidesz mindent beterítő hatalmi-kommunikációs hálózata.
Orbán Viktor és Simicska Lajos közösen tervezték a média elfoglalását, aztán egymásnak estek. Az Index és tulajdonosa két tűz közé került. Simicska nem engedte, hogy a kormány megszerezze a legerősebb híroldalt, inkább trükközött.
Azzal együtt lehet élni, hogy Orbán Viktor téved. Azzal nehezen, hogy bármiféle demokratikus kontroll nélkül viheti az országot arra, amerre tippeli a jövőt.
„A Kossuth Rádió újra mindenkié” – szól az új szignál. A témák és a közreműködők csak azoknak lehetnek ismeretlenek, akik eddig kizárólag a Fidesz médiájából tájékozódtak. Belehallgattunk a történelmi rádiócsatorna újraindulásának első órájába.
A Vas Népe és a vaol.hu szerkesztőségében a héten jelentik be, kinek kell távoznia.
„Te vagy az, Dani! A te pökhendi, arcoskodó, de gyáva és megalkuvó személyiséged az”. Annyira nem érdekelnek senkit, hogy már csak egymást tudják ütni a Fidesz online katonái.
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A miniszterelnök az erőskezű vezető szobrát is ledöntötte, hogy kapjon még esélyt – hiába. Nem csak hatalmát vesztette, de sok méltóságát is.
16 év után először szervezett Tusványost a Fidesz ellenzékből, hiányoztak is a repi cuccok, meg a prominensek. Voltak cserébe radikálisok és polgáriak, akik külön sátrakban, de egymásnak ellentmondó dolgokat mondtak felelősségről, teendőkről. Közben pedig várták, mit mond Orbán.
Néző László nem bánja, hogy nem mondják meg felülről, mit csináljanak, de 16 év alatt elfelejtették, ezt hogyan kell csinálni. Bayer Zsolt pedig azt mondta a Sajtóklubban, hogy minden túlzás nélkül olyan a helyzet, mint 1919-ben.
2002-ben a kormányzó Fidesz elveszítette a választásokat, a politikából pedig pártok vetélkedése helyett hirtelen a mindennapok háborúja lett. Részlet a Győzelmi kényszerből.