Most kellene összekapnia magát a Fidesznek, ha azt akarja, hogy legyen még visszaút

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  • Borzalmas állapotban indul neki a Fidesz a szombati tisztújító kongresszusnak.
  • A választások óta a pártnak nincs vezetése, nincsenek üzenetei, nincs szervezettsége, Orbán Viktor pedig meghökkentő interjúkat ad és jobbra tolódik. A holdudvarban megjelent a széttartás, az egymásnak beszólogatás.
  • A zavarodottság az elmúlt héten két tüntetésen is látványos volt: a megcsappant szavazótábor ahelyett, hogy erőt mutatott volna, a jobbszéllel volt kénytelen keveredni, olyan is lett az egész.
  • Innen szép nyerni, de ahhoz nagyot kéne villantani, ráadásul záros határidőn belül. Érdekes lesz meghallgatni, Orbán milyen beszéddel készült.

A két hónapja bénult jobboldal térjen magához!

Nem mi követeljük ezt, hanem az exmandineres propagandistapáros, Hoppál Hunor és Móna Márk, új, Különutas nevű projektjük nevében. „Legyen vezetett ez a közösség! Legyen iránya a pártnak!” – írták.

Való igaz: a Fidesz a választások óta gyakorlatilag gazdátlanul tántorog, ami különösen látványos egy olyan pártnál, amely korábban pont a vezetettségről, a fegyelmezettségről és a mindenen átgázoló profi gépezetről volt híres-hírhedt.

Erre a percepcióra épült az a választások előtti, utólag teljes tévedésnek bizonyuló szlogenszerűség, hogy a Tisza csak virtuálisan erős, a valódi, hús-vér támogatottság a Fideszé. Ezt a képet mindenáron igyekeztek megőrizni, mindent megtettek, sikerrel, hogy óriási tömeget hozzanak össze a választások előtti, március 15-ei Békemenetre, és nem véletlenül volt fontos a Fidesznek már október 23. után is, hogy megnyerje a kommunikációs háborút a „kié volt a nagyobb tömeg” témában.

Itt még tömeg van és egyetértés
Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA


Az, hogy a Fideszt erősnek érezhették a választók, sok tényezőből adódott össze. Fontos elem volt a kommunikációs úthenger, beleértve a politikusok, beszélő fejek, kamuelemzők folyamatos szereplését, az aktuális üzenetek sulykolását, a közvetítő csatornák létrehozását és fenntartását, plakáthelyektől Megafonig. Sokat hozzátett a szervezettség is. Erőt és támogatottságot sugárzott, hogy bármikor bármire voltak szép és nagy helyszínek, sportcsarnokok, főterek, hogy sok éven át kőkemény logisztikával tízezreket tudtak mozgatni – a végén már ez sem ment annyira –, minderre nagyjából végtelen mennyiségű pénz állt rendelkezésükre. Ennek eredményeképp széthúzás, kibeszélés sem volt, önmagát erősítette az egész.

A választások óta mindez megszűnt. Látványosan porladnak a gépezet alrendszerei, és a Fidesz furcsa módon mintha nem is tenne erőfeszítéseket, hogy egyben tartsa ezeket. Utólag látni csak például, hogy mennyire nem triviális, hogy egy pártnak van egyáltalán üzenete, célja, víziója, akkor is, ha hazugságokra épültek, mint Brüsszel bevétele, a háború és migráció távoltartása. Köhög a napi működés, széttartóak a vélemények a holdudvarban, nincs meg az érzés, hogy ha ellenzékben is, de egyben van, célja van, eltökélt a polgári oldal.

De mitől is lenne egyben? Mitől lenne eltökélt?

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POLITIKA vadhajtások tisza dopeman fidesz Rogán Antal megafon orbán viktor századvég
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