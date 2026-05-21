Fideszesek, akiknek elvitte a Tisza a nyelvét

Hihetetlen időket élünk. Ki hitte volna néhány hónapja, hogy Havasi Bertalan lesz az egyetlen fideszes, aki nem szart be, vagy hogy egy parlamenti képviselőjük csak úgy tudja oltogatni a Tisza Pártot, hogy minden a Fideszre hullik vissza? Hogy miközben Orbán Viktor a Vadhajtások mellett tesz hitet, be sem ül a parlamentbe, és szabályosan eldugják a nyilvánosság elől?
És ki hitte volna több mint tíz év kakofón propaganda után, hogy a források elapadása és kézivezérlés – általános zavarodottságot okozó – megbénulása ennyire hamar hoz relatív nyugalmat, holott még csak a szórványos kirúgások, tömeges elbocsátások és médiakonglomerátum-felszámolások elején járunk?
Márpedig ezt látjuk: a Telex két héttel a választás után arról írt, hogy a DPK-kat is teljesen magukra hagyták, a Lakmusz pedig a választás után egy hónappal arra jutott, hogy drámaian visszaesett a fideszes influenszerek teljesítménye.
Mindemellett az a helyzet, hogyaz Orbán-rendszer rengeteg, mindeddig kikerülhetetlen arca, aki korábban nagy hangon agitált a Fidesz mellett, a főnök bujkálása óta – kb. egy böjtnyi ideje – hallgat vagy egyenesen törölte magát.
Pár nappal azután, hogy Orbán a Vadhajtások AI-kampánydalára dúdolva feszengett vezetés közben, megjött az állampárti celebkampány arca, hogy ellensúlyozza a mutatványt.
Mintha megszűnt volna a központi (vagy bármilyen) irányítás, a fideszes influenszerek a ködben tapogatóznak, és különböző utakon keresik a kiutat a rémálmukból.
A fideszes celeb csalódott az eredmény miatt, és érzékeli a felé irányuló mérhetetlen indulatot.
A Fidesz kampányzáróján a Vadhajtásoknak, a Narancskommandónak, a fekete ruhásoknak és Kubatov Gábor mindenesének hála sokkal súlyosabb suttyóság pusztított a Mátyás templom mellett, mint azt eddig gondoltuk.
Magyar ember evés közben nem beszél? Hát, a fideszes influenszerek elkezdték tömegével gyártani a videókat, amiken az üzeneteiket evés közben mondják a kamerába. És közülük is toronymagasan kiemelkedik Szánthó Miklós.
A dolgozók felét is elküldhetik hamarosan.
Elbukott a Fidesz, és vele együtt a helyi média.
Kiherélték és rövidebbre vágták a Fidesz-propaganda eddigi talán legbetegesebb termékét. Majd utána teljesen el is tüntették.
A fideszes kampányrendezvények rendszeres szereplője tagja volt a Gazdálkodj Okosan DPK-nak is.
Schmidt Mária ante immortalis: az egyik legtekintélyesebb orbáni világmagyarázó az elmúlt hónapban akkora iramot diktált, hogy azt mindenki elismerheti Csurka István és Szájer József tisztelőitől az orosz demokratikus berendezkedés híveiig.
A vereség utáni órákban a Bálnánál el sem tudták elképzelni azt az országot, amit már nem a Fidesz kormányoz.
Április 12. óta a fideszes influenszerek aktivitása a korábbi szint nem egészen ötödére esett vissza. Apáti Bence és Deák Dániel elhalkulása a többiekhez képest is feltűnő. Miről posztolnak a megafonosok, amikor mégis megszólalnak?
A Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség csütörtök délutáni állományértekezletén bejelentették, hogy a cég nem tudja tovább finanszírozni a munkavállalók jelentős részét.
Szánthó Miklós magabiztos volt. Nagyon, nagyon magabiztos. Egy választási vereség története az Alapjogokért Központ főigazgatójának kordokumentum értékű videóin keresztül.
Szerinte amiket Orbán mondott, „azok bejöttek, kivéve ez a választás, ez nem jött be”.
Konzervatív kritika, 18-as karika.
Havasi Bertalan, Orbán Viktor régi-új sajtóelhárítója magányos harcosként vette fel a küzdelmet Magyar Péter ellen, és próbálja felrázni a nyámnyila Fideszt. Az elveiből nem engedő magányos hős? Egy sötét birodalom tragikus figurája? A kettő egyszerre?
Csak az eredményét ismerjük, a részleteit továbbra sem.
Nem talált luxust, csak kutyaól méretű irodákat, ezért a túl jó kilátást kezdte cinkelni. Csakhogy a Tisza még jobb panorámáról mondott le emiatt az épület miatt.
Hadat üzentek a liberális gépezetnek a közpénzekből felfújt fideszes szervezet milliárdokba fájt XII. kerületi központjával, a Wokebustersszel, ami „a jobboldali konnektivitás új eleme”.