Orbán: Nem bízunk a külföldi szavakban! – Jaber: Shout-out, Mr. Orban, baby!

Lowkey nagyot droppolt az Origo, ez blowupolni fog! De hogy ne csak feltörekvő előadóművészek értsék, innentől ómagyarul folytatom.

A fideszes/putyinista Origo megosztott egy méregerős, Orbán Viktor melletti kiállást Jabertől, a drogokról és fegyverekről rappelő, aranyfogú kuvaiti–magyar rappertől, aki a magyar nyelvet amerikai rapperszlenggel keverve csatlakozott a fizetett állampáti celebek táborához:

Mivel ez a szöveg veri még Cooky adózásügyi szaktanácsadását is, itt a bejelentkezés teljes leirata:

„Jó napot kívánok! What's poppin', baby? Nehogy elvigyétek ezt tőlem! Há? Ideköltöztem, annyira sok szeretetet, tiszteletet és egy becsületes életet tudtam építeni itt. Sok etetetetetetetet, ehhe! Nehogy elvigyétek ezt tőlem, légy szíves! Ez egy gyönyörű ország gyönyörű emberekkel, és annyira sok szeretet van a levegőbe', és maradjon így! Éltem sok országba', tudtam kóstolni jó sokat ebbe' a világba'. You know? És itt naon tetszik ez íz. Itt naon jó. Itt gyönyörű. Itt az élet édes. Majdnem diabeticus lettem, annyira édes itt az élet. Ha-ha! Nagyon fontos, ki fog vezetni minket. Hogyan fog vezetni minket. Én nem kérnék egy embert, aki… You know? Kívánok egy férfit, aki vezet minket. Yeah, baby, igen, igen, egy főnök, yeah, baby, you know what's up! Szóval tényleg. Ha más a véleményünk, ebbe' az életbe', maradjunk tisztába', hogy mi magyarok vagyunk, és szeretük egymást, és segíteni fogjuk egymást. És ha más a céljuk, a nap végén az én akaratom és a te akaratod, hogy legyen egy jó ország nekünk. You know what I'm sayin'? És nekem nem kell sok, csak folytassuk, ami megy most, mer' ez nagyon jó nekem. Nekem? Az én életemben? Oh, I love this over here, man! Shout-out Magyarország, shout-out Mr. Orban, baby! Jaber!”

Mindezt pár nappal azután üzente a fideszes propaganda, hogy Orbán Viktor egy vélhetően jópofának és energikusnak szánt videóban, autóban feszengve a Vadhajtások fideszes AI-kampánydalára, a szöveget sem ismerve, kalimpálva azt dúdolta, hogy: