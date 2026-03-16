Március 15. nagy nap volt az állampárt celebistállójának

„Dear Mr Putin, please employ me!”

(Pityinger László, alias Dopeman, 2026. március 15.)

Egy dologban biztosan mindenkit előzött a Fidesz március 15-én: ennél nagyobb és izgalmasabb összetételű celebistállót senki más nem tudott felmutatni a nemzeti ünnep napjára szervezett, showműsorokkal dúsított meneteléseken.

Sőt, még az utolsó napokban is tudtak új nevet igazolni, sajnálatos módon azonban Pápai Joci egyik közösségi oldalán sem osztott meg semmit a március 15-i fideszes állami ünnepségről. Pedig még fel is lépett.

Pápai Joci Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Voltak hozzá hasonlóan visszafogott lelkületű celebek, például Curtis, aki szintén ott lehetett a színpadon, ennek ellenére csak annyit írt egy huszáros mentés kokárdás kép mellé, hogy „»Magyar vagyok. Legszebb ország hazám«”, amihez hozzátette: „Tisztelet a bátraknak!”

A Kossuth téri kampányműsor ünnepségen a színpad mögött felállított VIP-karzaton kapott helyet többek között Hajdú Péter, aki nemes egyszerűséggel csak megosztotta Orbán Viktor posztját, és közölte, hogy fantasztikus érzés volt ott állni a színpadon.

Hozzá hasonlóan a Sugarloaf nevű együttesből ismert Tóth Szabi is csak reposztolta Orbánt, hogy hozzátegye: „Rengetegen voltunk! Mindenki mosolygott és mindenki szerette a másikat! Mi ilyenek vagyunk! Sokan vagyunk és békések!”

A karzatra ültetett énekes, Oláh Gergő szintén arra csodálkozott rá, hogy „a tömeg kulturált és békés volt! Nem voltak utálkozó gyűlölködő bekiabálások”.

Dér Heni viszont, aki fel is lépett, legalább megosztott egy videót a Kossuth téri backstage-ből, egyben közölte, hogy a „Márciusi ifjak érzésével” indult neki a napnak.

Gáspár Győző nem kapott VIP-helyet, ő inkább annak örült, hogy végre BKV-ra ülhetett, mert eddigi életében ezt az élményt nem tapasztalhatta meg. Legalábbis a Blikknek a Győzike néven ismert, úgynevezett médiaszemélyiség a következőt mondta: „A legnagyobb dolog, amit a mai naptól kaphattam ajándékba a kollégámtól: én még életemben nem ültem metrón. Én még életemben nem ültem BKV-n! És hát fölrögzítettem telefonra, hogy én BKV-val jöttem, metróval, föld alatt, és kérdezgetem, hogy most hol vagyunk. Én még soha az életemben nem voltam így Budapesten, hogy metróval és busszal jöjjek.”

Ehhez szerencsére azt is hozzáfűzte: „Az, hogy itt vagyok, nem kérdés, és az, hogy a biztos választás a Fidesz, az se kérdés.”

Ifjabb Schóbert Norbertet a Patrióta kapta el egy izgalmas beszélgetés erejéig a Margit híd budai hídfőjénél, így mind megtudhattuk, hogy március 15. ifjabb Schóbert számára nagyon fontos, „mert ugyanis ez a magyar összetartozást és a magyar szabadságot jelenti, és nagyon fontosnak tartom egyébként, hogy a mai fiatalok itt ma megjelenjenek, mert ezzel is meg tudjuk mutatni, hogy számunkra mennyire fontos Magyarország jövője”.

A beszélgetésből az is kiderült, hogy csatlakozott a Bajtársak DPK-hoz is, ennek a zászlajával érkezett a Békemenetre, el is mondta, miért: „Én nagyon fontosnak tartottam azt, hogy ha van erre lehetőség, hogy egy Digitális Polgári Körhöz csatlakozhassak, akkor ezt megtegyem, és a Bajtársakhoz. Ugyanis tagja vagyok a magyar tartalékosoknak, úgyhogy számomra ez egy hatalmas nagy megtiszteltetés, hogy mint alapító tagja lehetek, mert így tagja lehetek egy közösségnek, és ilyen eseményeken, mint például ma, részt vehetek, és az ő zászlójuk alatt sétálhatok.”

Édesapja, idősebb Shóbert Norbert a nagyon fontos emberek között kapott helyet a színpad mögötti karzaton, ennek ellenére Schóbert a helyszínről nem jelentkezett be, csak úton hazafelé kívánkozott ki belőle pár fontosabb gondolat:

„Sziasztok, taxival megyek haza, valószínűleg az eddigi legnagyobb Békemenetéről, reggel is taxival jöttem, és álltam a garázs előtt, jött a szomszéd kutyával, »Norbikám, szia, jó fej voltál, amíg nem voltál fideszes«. Na most pont ez a gyűlölet, amivel nemtok' azonosulni. Én senkit nem akarok meggyőzni, hogy ne legyen tiszás. Nem csupán fideszes vagyok, hazafi vagyok, és egy olyan ember, aki nem akar háborút, nem akar háborút szponzorálni, nem akarja elengedni a rezsicsökkentést, és jót akar Magyarországnak. Hajrá Fidesz, Hajrá Viktor!”

A legnagyobb kulisszatitkokat Vasvári Vivien osztotta meg, akik végigvideózta a karzatról a bulit, így neki köszönhetően azt is közvetlen közelről láthatjuk, ahogy Demjén Ferencet betolták a színpadra.

Bár nyáron még a Karmelitában is járt, Dopeman most a pórnéppel vonult, és nem ülhetett az olyan nagyemberek közé, mint Hajdú, Schóbert vagy Gönczi Gábor. Így viszont volt lehetőség kérdezni tőle menetelés közben. A Telex kérdésére, hogy mi a legfontosabb téma számára, mi alapján dönti el, kire szavaz áprilisban, Pityinger László a következőt válaszolta: „Mondjuk úgy, hogy a magyarság jóléte. Ennyi. A mi nagy családunk éljen szépen, boldogan, szeretetbe', egészségbe', és élje túl a harmadik világháború fenyegető rémét.”

A lap kérdésére, hogy hallotta-e, hogy az oroszok befolyásolnák a választás kimenetelét, azt válaszolta: „Igen, hallottam, és ezúton szeretnék jelentkezni a Putyinhoz, én szeretnék dolgozni. Dear Mr Putin, please employ me. Nagyon sok pénzért dolgoznék a Putyinnak, és segíteném, hogy befolyásolják Orbán Viktor hatalomba' maradása érdekébe' a magyar választásokat.” A Telex újságírója jelezte, hogy itt némi iróniát vélt felfedezni, Dopeman közölte, hogy nem viccelt.

Kis Grofó a jelek szerint megbocsátott Lázárnak, mert bár januárban még közölte, hogy elutasít és elítél „minden olyan megnyilvánulást, gondolatot és véleményt, amely rasszista alapon a cigányságot hátrányosan megkülönbözteti, degradálja, lenézi vagy elítéli bármilyen értelemben”, miután Lázár János közölte, hogy ott vannak a cigányok, „hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák”, az énekes most ott ünnepelt a karzaton fél méterre Lázártól.

Tóth Gabi nem énekelt, és a karzatra se ültették fel.