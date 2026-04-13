Döbbenet és tanácstalanság a Fidesz eredményváróján

Csúcspontjára ért egy óriási politikai történet: a Fidesz sötét pártállami eszközökkel sem tudta megakadályozni, hogy a magyar választók lesöpörjék azt a rendszert, ami zsákutcába juttatta az országot. A Tisza minden korábbinál erősebb felhatalmazást kapott.
A Tisza módosítani fogja az alaptörvényt, ez alapján csak két ciklusig lehet valaki miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, ez Orbán Viktorra is vonatkozik.
Ott voltunk a történelmi pillanatban Magyar Péterék eredményváróján, miután elsöprő tiszás győzelemmel ért véget Orbán Viktor 16 éve tartó miniszterelnöksége. Volt, aki elsírta magát, mások pezsgőt bontottak, végül hatalmas népünnepély kezdődött.
Tóth Péter nem szeret nyilatkozni, de most elmondta: több tízezer ember dolgozott azon, hogy meggyőzze egyesével az embereket: érdemes elmenni szavazni