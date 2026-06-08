„A Fidesz már nem fog megfiatalodni”

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  • Vasárnap délután a Sándor-palota előtti téren Ne féljetek! néven tartottak szimpátiatüntetést Sulyok Tamás köztársasági elnök és azon állami intézményvezetők mellett, akiket Magyar Péter lemondásra szólított fel.
  • A tüntetés résztvevőit többek között arról kérdeztük, hogy jó köztársasági elnöknek tartják-e Sulyok Tamást, hogyan kezeli szerintük a Fidesz a választási vereséget, illetve szükségesnek tartják-e a párt megújulását.
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