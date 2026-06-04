Magyar Péter: Sulyok méltósággal távozhatott volna, valószínűleg Orbán Viktor nyomására nem élt a lehetőséggel

„A magyarok nagyon türelmesek, de szabadságszeretőek is. Túl sok volt a hazugság, túl sok a korrupció, túl sok a propaganda” – a német Spiegelnek nyilatkozó Magyar Péter szerint ez volt a magyarázata annak, hogy az áprilisi választáson le tudták győzni a Fideszt. Plusz az, hogy az emberek megszokták az állandó propagandát, ami egyébként is csak akkor működik, „ha tartalmaz egy szemernyi igazságot”, márpedig Orbánék állításainak nem volt valóságalapja.

Hogy meddig tart a Tisza győzelme utáni eufória, arról azt mondta: „teljesen normális, hogy a politikában a mézeshetek egy idő után véget érnek”, de „mindent megtesznek, hogy a lehető leghosszabb ideig tartsanak… a lényeg az, hogy őszinték legyünk”.

Elismerte, hogy sokáig, a tavalyi második félévig szkeptikus volt, nyerhetnek-e olyan ellenszéllel szemben, amit a NER-esített média, államigazgatás és gazdasági háttér jelentett a korábbi kormánypártoknak. Szerinte Orbán emberei még most is „próbálják akadályozni a rendszerváltást, feltehetően azért, hogy megakadályozzák a bűncselekmények – több milliárd eurós csalás és sikkasztás – kivizsgálását”. Erről akkor beszélt, amikor az államfő és más független állami vezetők eltávolításának szándékáról kérdezték. Magáról Sulyok Tamásról azt mondta:

„Igyekeztünk nagyon udvariasak lenni. Méltósággal távozhatott volna. Nem élt ezzel a lehetőséggel, valószínűleg Orbán Viktor nyomására (…) Furcsa látni, hogy most pont azok a bábok védik a jogállamiságot, akik 16 éve aláássák.”

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Magyar példaként említette, hogy „még mindig sok, az előző rendszerhez lojális szereplő van a rendszerben, például a Médiatanácsban, de a Legfelsőbb Bíróság elnöke és a legfőbb ügyész is Orbán támogatója”. Hogy az államfő eltávolítása, a fékek és ellensúlyok meggyengítése nem vezethet-e a többség diktatúrájához, arra a miniszterelnöki mandátum nyolc évre korlátozásával felelt, mondván, más hasonló lépéseket is tesznek majd, „hogy megakadályozzuk az elmúlt 16 évben tapasztalt hatalommal való visszaélést”.

Arra a kérdésre, hogy szerinte milyen tanulságokat vonhatnak le a demokraták a Tisza sikeréből az autokratákkal való bánásmóddal kapcsolatban, azt mondta, nem hiszi, hogy lenne egyetlen recept, ami minden országban működik. „Egyszerűen csak becsületesen és keményen dolgoztunk, odamentünk az emberekhez, mert a politika az emberekről szól.” A korábbi oroszbarát magyar politikával szemben Magyarország számára egyértelmű, hogy Ukrajna az áldozat ebben a háborúban, Oroszország pedig az agresszor. Kijevvel is baráti kapcsolatra törekszik a kormány, és példaként említette az ukrajnai magyar kisebbségek jogáról szóló tárgyalásokat (az interjú elkészítése óta erről megállapodás is született). A magyar kormány támogatni fogja az Oroszország elleni uniós szankciókat is, ha azokról egységes álláspont lesz az EU-ban.

Arra a felvetésre, hogy Donald Trump kiállt Orbán Viktor mellett a kampányban, azt felelte: „Végső soron mindegy, ki kit támogatott. Trump azt is mondta, hogy Magyar Péter »jó ember«. Az USA természetes szövetséges, mind a NATO-ban, mind gazdaságilag”.