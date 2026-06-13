KOGNITÍV megújulás és DISSZONANCIA a Fidesz kongresszusán

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  • Megtartotta a választási vereség utáni első kongresszusát a Fidesz, egy évre újraválasztották Orbán Viktort.
  • Ettől még érezni lehetett a Kongresszusi Központba érkezőkön a tanácstalanságot, volt, aki máig nem tudta feldolgozni, hogy elbukta a parlamenti mandátumát.
  • A Fidelitas elnöke nem érti, miért vesztették el a fiatalokat, a Megafon is dolgozik tovább. Egyedül Gajdics Ottó élvezi a mémesedést.
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