Magyar Gulyásnak: Ennél még ambiciózusabbak voltunk fiatalkorunkban

„Én nem bírtam volna ezt a sok megalázást” – Sulyok Tamás lemondásáról kérdeztünk

Le kell mondania a köztársasági elnöknek? Magyar Péter szerint egyértelműen igen, mi viszont kíváncsiak voltunk arra, mit gondolnak erről az emberek, és egyáltalán mostanra megjegyezték-e, hogy ki tölti be ezt a pozíciót.