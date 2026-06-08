Magyar Gulyásnak: Ennél még ambiciózusabbak voltunk fiatalkorunkban

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  • Egy sor gyermekvédelmi vezetőt menesztett a kormány hétfőn, jelentette be napirend előtti felszólalásában Magyar Péter. A miniszterelnök szerint ők olyan vezetők voltak, akik nem a gyermekeket, hanem az orbáni hatalmat védték.
  • Magyar felszólalása után a további napirend előtti felszólalásokkal folytatódott a parlamenti ülés. A miniszterelnök szavaira reagált Gulyás Gergely, Toroczkai László és Bujdosó Andrea is.
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