Magyar Péter napirend előtt jelentette be a parlamentben: gyermekvédelmi vezetőket menesztett a kormány

Egy sor gyermekvédelmi vezetőt menesztett a kormány hétfőn, jelentette be napirend előtti felszólalásában Magyar Péter. A miniszterelnök szerint ők olyan vezetők voltak, akik az orbáni hatalmat és nem a gyermekeket védték.

Menesztették a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet főigazgatóját, a Kopp Mária Intézet igazgatóját, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság igazgatóját és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság igazgatóját és gazdasági igazgatóját.

A kormány egy kártérítési alap felálltásáról is dönt a héten, valamint miniszteri biztost neveznek ki a területre.

Bicske a parlamentben

„Szabolcs idén lenne 29 éves. A helyét keresné a világban” – mondta immár szokásos napirend előtti felszólalását Magyar Péter a parlament hétfői ülésnapján.

Tíz évvel ezelőtt, a nagykorúság kapujában, Szabolcs véget vetett életének. Ő volt az, aki először mert beszélni a bicskei gyermekotthonban elszenvedett abúzusról, és aminek semmi következménye nem lett.

A miniszterelnök szerint ha a magyar állam elvégezte volna a dolgát, ha a gyerekeket védte volna a „pedofil rém igazgató” helyett, akkor Szabolcs ma is élne. A beszéd közben több fideszes képviselőt, így Tuzson Bencét és Szentkirályi Alexandrát, név szerint is említett.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Magyar szerint kétfajta gyermekvédelem volt. Az egyik a fideszes farizeus gyermekvédelem. A miniszterelnök a padsorokban ülő fideszes képviselőknek azt üzente: a Fidesz elmúlt években elkövetett bűneit nem felejtik.

A másik az, amivel Magyar találkozott az elmúlt években: emberséges nevelőkkel, akik nagy nehézségek között végezték munkájukat.

A kegyelmi ügy szerinte azért rázta meg az országot, mert a hazug patyomkini propagandával szembejött a valóság.

Újjáépítik a rendszert

A kegyelmi ügy aktáinak nyilvánosságra hozatala csak az első lépés. Neki akarnak kezdeni a földig rombolt rendszer újjáépítéséhez. A „bukott orbáni maffiának” kérdéseket fognak feltenni a felállítandó parlamenti vizsgálóbizottságban. Ki tudott a bűnökről, kik tudtak volna közbelépni, kik nem segítettek a gyerekeken, ki hagyta őket cserben – név szerint.

Magyar szerint a rendszer túlcsordult. Az egyre csökkenő gyerekszám mellett egyre többen kerülnek a gyermekvédelmi rendszerbe. Egészségügyre, oktatásra, gyermekvédelemre nem volt pénz, mindezt a fideszesek, a most parlamentben ülők is, csöndben végignézték. A fideszes gyermekvédelmi rendszer kudarcot vallott.

A gyermekvédelemben dolgozók túlnyomó többsége maga is áldozat, nem voltak megbecsülve. A rendszerből jelenleg is kétezer nevelőszülő hiányzik.

A miniszterelnök szerint a fogyatékosságban élő gyermekek körében különösen súlyos a helyzet, pedig nekik lenne a legtöbb figyelemre, türelemre szükségük. Ma több ember vár családra, mint ahány család gyermekre, mondta. Az Orbán-kormány öröksége szerint az, hogy a gyermekek félnek, a nevelők kimerültek, a vizsgálatok nem voltak elég hatékonyak, sokszor nem a gyermekek voltak az elsők.

A Magyar-kormány olyan államot akar építeni, amelyik megvédi a gyermekeket.

Rétvári és Gulyás is járt gyermekotthonban

Toroczkai László (Mi Hazánk) egyetértett a miniszterelnökkel, majd a migrációs paktumról beszélt hosszasan, da házelnök figyelmeztette: eltért a tárgytól.

Rétvári Bence (KDNP) saját élményeiről beszélt, lakásotthonokban tett látogatásairól. A frakcióvezető elmondta, hogy idén 129 milliárd forint jutott gyermekvédelemre, ez az összeg 2010-ben 18 milliárd forint volt. Reméli, hogy a Magyar Péter vezette kormány ezt a növekedési ütemet tekinti példának. A nevelőszülők díjazása 15 ezerről 243 ezer forintra nőtt.

Gulyás Gergely (Fidesz) Rétvári szavaira reflektálva is mondta: Magyar vádbeszédet mondott a gyermekvédelem ürügyén, miközben nagyon sok minden történt az elmúlt 16 évben. Kiderült, Gulyás is járt gyermekotthonokban, sőt, ajándékot is vitt, de ezt, szemben a miniszterelnökkel, soha nem akarta nagydobra verni.

Bujdosó Andrea (Tisza) sajnálja, hogy nem lehet reagálni az ellenzéki felszólalásokra, mert tökéletesen művelik ezt: vádold azzal az ellenfeled, amit te magad követtél el.

Legrosszabb, legkivagyibb, egyszóval fideszes

Magyar – Gulyás szavaira reflektálva – viszontválaszában elmondta: kitüntetéseknél előfordulhatnak hibák, és ha lesz ilyen hiba a Tiszánál, akkor Magyar Péter lesz az első, aki feláll és bocsánatot kér. A miniszterelnök szerint a Fidesz túl büszke volt bocsánatot kérni. Magyar emlékeztetett a Fidesz kampányára is, amikor magyar gyerekeket a szüleik megölésével ijesztgettek.

Takács Pétert a „legrosszabb, legkivagyibb, egyszóval fideszes” államtitkárnak, Orbán Viktort pedig főleltárosnak nevezte a kormányfő. Név nélkül felemlegette azt az esetet is, amikor egy gyermekvédelmi intézménynél az általa kocsmai hőzöngőnek nevezett Menczer Tamás került vele szóváltásba.

A miniszterelnök szerint Gulyás és Rétvári úgy beszélt, mintha nem ők kormányoztak volna 16 évig. A Fidesz legnagyobb bűnek azt nevezte, hogy még azokat is akadályozták, akik segíteni szerettek volna.