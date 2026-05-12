Végelszámolják Szabó Zsófi egyik cégét, ami el sem jutott érdemi üzleti aktivitásig

Egyszerűsített végelszámolással szűnhet meg az Éternity.3 Zrt., amelyet 2025 őszén alapított Szabó Zsófi influenszer, a Fidesz-közeli TV2 műsorvezetője Kárász Tamás plasztikai sebésszel és Szuromi András Attila nőgyógyásszal közösen. A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának végzésére hivatkozó HVG-cikk szerint a társaság 2026. február 27-én határozott a jogutód nélküli megszűnésről, a végelszámolás ugyanezen a napon indult meg. A céges iratok alapján az Éternity.3 Zrt. működése nem jutott el érdemi üzleti aktivitásig: 5,1 millió forintos jegyzett tőkével alapították, a zárómérleg azonban már csak 4,59 millió forint felosztható vagyonról ad számot.

A műsorvezető régebbi cége, a Landoo 22 Kft. továbbra is nyereségesen működik, de gyengébb eredménnyel, mint egy évvel korábban. A társaság 2025-ben 26,1 millió forintos árbevételt ért el az előző évi 29,6 millió után, adózott eredménye pedig 10,4 millióról 5,3 millió forintra csökkent, írja a HVG.

Szabó Zsófi a kecskeméti „háborúellenes” DPK-rendezvényen, 2025 decemberében Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Szabó Zsófi tavaly ősztől a Fidesz politikai rendezvényeinek és kampányainak fontos szereplője volt. 2025 szeptemberében Orbán Viktor jelentette be, hogy ő lesz Rákay Philip társa a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján, később a vidéki DPK-turné több állomásán is műsorvezetőként szerepelt, októberben az akkori „Békemenetnek” is ő volt az egyik „sztárja”.

A HVG felidézi, a műsorvezető-influenszer tagja volt a Gazdálkodj Okosan DPK-nak is, többek közt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Bánki Erik fideszes országgyűlési képviselő társaságában.