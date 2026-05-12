Végelszámolják Szabó Zsófi egyik cégét, ami el sem jutott érdemi üzleti aktivitásig

POLITIKA

Egyszerűsített végelszámolással szűnhet meg az Éternity.3 Zrt., amelyet 2025 őszén alapított Szabó Zsófi influenszer, a Fidesz-közeli TV2 műsorvezetője Kárász Tamás plasztikai sebésszel és Szuromi András Attila nőgyógyásszal közösen. A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának végzésére hivatkozó HVG-cikk szerint a társaság 2026. február 27-én határozott a jogutód nélküli megszűnésről, a végelszámolás ugyanezen a napon indult meg. A céges iratok alapján az Éternity.3 Zrt. működése nem jutott el érdemi üzleti aktivitásig: 5,1 millió forintos jegyzett tőkével alapították, a zárómérleg azonban már csak 4,59 millió forint felosztható vagyonról ad számot.

A műsorvezető régebbi cége, a Landoo 22 Kft. továbbra is nyereségesen működik, de gyengébb eredménnyel, mint egy évvel korábban. A társaság 2025-ben 26,1 millió forintos árbevételt ért el az előző évi 29,6 millió után, adózott eredménye pedig 10,4 millióról 5,3 millió forintra csökkent, írja a HVG.

Szabó Zsófi a kecskeméti „háborúellenes” DPK-rendezvényen, 2025 decemberében
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Szabó Zsófi tavaly ősztől a Fidesz politikai rendezvényeinek és kampányainak fontos szereplője volt. 2025 szeptemberében Orbán Viktor jelentette be, hogy ő lesz Rákay Philip társa a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján, később a vidéki DPK-turné több állomásán is műsorvezetőként szerepelt, októberben az akkori „Békemenetnek” is ő volt az egyik „sztárja”.

A HVG felidézi, a műsorvezető-influenszer tagja volt a Gazdálkodj Okosan DPK-nak is, többek közt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Bánki Erik fideszes országgyűlési képviselő társaságában.

POLITIKA fidesz Gazdálkodj okosan DPK végelszámolás szabó zsófi
Kapcsolódó cikkek

Gönczi Gáborral és Szabó Zsófival erősített a Gazdálkodj okosan DPK, de az a Lentner Csaba is alapító, aki MNB alapítványban elnökhelyettes volt

Az Orbán által megbízott Palóc André annyira belelkesült, hogy a saját főnökét, Nagy Mártont is beléptette a gazdasági polgári körbe. És ott van még egy rakás, a kormányt támogató szervezet munkatársa is.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Orbán Viktor begyűjtött egy tőrőlmetszett celebet, Szabó Zsófi felvonul az október 23-ai „Békemeneten” is

Berki Krisztián és Shane Tusup exe fiatal orbános feliratos pulóverben állt ki értékrendje mellett a Facebookon, a miniszterelnök posztot reposztolt.

Gazda Albert
belföld