Orbán Viktor begyűjtött egy tőrőlmetszett celebet, Szabó Zsófi felvonul az október 23-ai „Békemeneten” is

„Nem számít, hányan támadtak az elmúlt hetekben azért, amiért kiálltam a jobboldali értékrendem mellett, mert tudom, hogy a jó oldalon állok – írta a Facebookra hétfőn este a celebritásként ismert Szabó Zsófi. „Továbbra is büszke vagyok arra, hogy ehhez a közösséghez tartozhatok, ezért ott leszek a Békemeneten. Csatlakozzatok hozzám ti is, legyünk ott minél többen!” – tette hozzá.

A bejegyzéshez fotó is dukált, olyan, amin az 1989-es Nagy Imre-újratemetésen beszélő ifjú Orbán Viktor látható, ezzel a szöveggel: Pride of Hungary.

A posztot nem sokkal később reposztolta Orbán is, összesen ennyi kommentárral: „Üdv a fedélzeten!”

Nemrég derült ki, hogy Szabó Gyula lánya, Shane Tusup úszóedző, illetve a szintén celebritásként ismert, ám néhány éve fiatalon elhunyt Berki Krisztián exe, a TV2 egykori sorozatszínésznője egyrészt belépett egy Digitális Polgári Körbe, másrészt azt is vállalta, hogy Rákay Philip mellett ő legyen a DPK egyik arca, így a Digitális Polgári Körök szeptember végi első országos találkozójának műsorvezetőjeként is fellépett.

Szabó akkor az esemény előtt Rákayval jelent meg a TV2 reggeli műsorában, hogy erről beszéljenek. Egyebek közt ezt mondta: „Országépítő gondolatai nem csak azoknak lehetnek, akik politizálnak. És amikor azt érzed, hogy eljön az idő, hogy neked fontos, hogy milyen országban élsz, és milyen emberek vesznek körül, és milyen a közhangulat, és milyen az, amikor gyűlöletkeltés van, és csak negatív energiák között mozogsz, akkor szeretnél tenni valamit.”