Mmmhm-mmm, mhocskhus Thüsza Phárt!

Abban nincs semmi új, hogy a Fidesz erős emberei videóra veszik a gasztronómiai élményeiket: az éppen perifériára szoruló Németh Szilárd például évek óta kísérletezik a konyhában, Orbán Viktor pedig random beleeszik dolgokba, és rögzíti az éttermi kalandjait a pacalevéseitől a kínaiban tett látogatásáig.

De a fideszes influenszerek most szintet léptek, és elkezdték tömegével gyártani a videókat, amiken az üzeneteiket evés közben mondják a kamerába, elfelejtve az ősi mondást, aminek sosem lehetett valami sok alapja: magyar ember evés közben nem beszél.