Nyomj egy lájkot a nyúljás-csülkös pacalra, a gyufatésztás (8 tojásos) halászlére és a hagymás-szalonnás tojásrántottára!

Nincs új a nap alatt: az a mocskos, undorító, vegán Brüsszel már abba is belepofázna, hogy belepofázunk a dolgába!

Többfrontos támadás folyik az „egészségtelen” ételek és a túlzott húsfogyasztás ellen. Mi lesz a következő, amit megtámadnak, az azbeszt?!

Szerencsére van egy ember, aki átlát a tésztaszűrőn: a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára.

A magyar közélet egyik sajátossága, hogy itthon a polihisztor kormánypárti politikusok nem szorítkoznak arra, hogy kifejezetten a szakterületükkel foglalkozzanak, még a legfőbb közjogi méltóságok is gyakorlatilag a munkájukban élik ki a hobbijukat: Áder János államfő a klímaváltozás önjelölt nagykövete, Orbán Viktor kormányfő legfontosabb témája a foci, Kövér László házelnök figyelmét pedig a homoszexualitás vonzza nagyon.

Újabban pedig a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára szerepel folyamatosan azzal, hogy ő hogyan szereti a zsíros, magyar ételeket. (Zsírral.)

Illusztráció: Kiss Bence/444

Németh Szilárd, aki a kötcsei polgári pikniken is szokta kavargatni a kondért, egy éve élőben jelentkezett be azzal, hogy Karcagon a tűző napon birkafejet fogyaszt sörrel és pálinkával, erről pedig később részletesen is beszámolt. Egy kicsit talán túl is játszotta a szerepét – ha ezt egyáltalán túl lehet játszani –, ugyanis már akkor jóízűen sóhajtozott, amikor még csak egy falat kenyeret fogyasztott el.

Azóta rendszeresen hasonlókról posztol, a fideszes tévék pedig sportot űznek abból, hogy Németh Szilárdot gasztronómiai témákban beszéltessék. Bayer Zsoltnál ez volt az első téma, percekig beszéltek arról, mivel eszi a pacalt, hogyan csinálja a pörköltet, és jó-e a virsli a lecsóba:

A kormánykommunikációt ismerők sejthetik, hogy ez valószínűleg nem véletlen. Az ELÉG nevű Facebook-oldal, ami a fideszes trollgyár része, már 2017-ben azzal viccelődött, hogy „egy jó pörkölttől” „elsírja magát egy »független civil«”. Németh Szilárd ebben a szellemben „provokál” tovább – bár az továbbra sem világos, hogy kit akar felidegesíteni az egészségtelen életmódjával –, és a gasztronómiai posztjai keltik a legnagyobb feltűnést.

Négy hete már – minden idők legforróbb júniusán – hőségriadó közepén is arról posztolt, hogy az EU a klímaváltozás elleni küzdelem jegyében csökkentené az állati eredetű élelmiszerek fogyasztását, és azt kérte:

„Nyomj egy lájkot, ha egyetértesz velem: én maradok a nyúljás-csülkös pacalnál, a gyufatésztás (8 tojásos) halászlénél és a hagymás-szalonnás tojásrántottánál.”

Aztán – miután Karcagon „fúziós pacallevest” főzött – a Hír Tv-n bővebben kifejtette, miért ez az egyik legfontosabb témája. Szerinte tragédia, amit Brüsszel művel, mint mondta: „A csülkös pacal vagy a velős pacal, az nem teszi tönkre a világot, az a helyzet, de még egy jó 6 tojásos, szalonnás tojás sem, reggelire.”

Nem világos, ki állította, hogy a pacal tönkretenné a világot (még a 444-ben is vannak rajongói), vagy hogy egyáltalán soha ne együnk zsíros húsokat. De az megfontolandó, hogy a káros gázok kibocsátásának egy jelentős részéért a haszonállattartás felelős, a trágyázásnak és a természetes vegetációk irtásának pedig a szén-dioxid-kibocsátásban van nagy szerepe.

Németh Szilárd szerint „a birodalom mindenbe bele akar szólni”, azt „a sok nyavalyás vackot, amit ránk nyomnak, azt nem akarjuk megenni, tehát nem akarunk szemetet enni”.

Érdekesség, hogy Németh Szilárd kormánya szintén bele akar szólni abba, mit együnk, például csipszadót is kivetett. Ez egyébként akár érthető is lehet, hiszen amíg van társadalombiztosítás, mindannyiunk érdeke, hogy az amúgy is túlterhelt kórházakat ne terheljék tovább olyanok, akiknek a betegsége megelőzhető lett volna jobb táplálkozással. De a kormány ebben sem következetes, hiszen igyekszik serkenteni a hazai sertéshús-fogyasztást. (Ehhez hozzájön még, hogy a pálinkafogyasztást is támogatják, pedig a magyarok így is a világátlag dupláját isszák alkoholból.)

Az elhízásnak szív- és érrendszeri betegségek meg cukorbetegség lehet a kockázata, és a zsír arányaiban nagyon kalóriadús, aki sok zsírt eszik, elhízik. Például az, aki reggelire szalonnás rántottát eszik 6 tojásból. (Ilyenkor a hőség sem kedvez.)

A halálozások ötödének lehet a helytelen táplálkozás az oka, és a vörös húsok meg a feldolgozott húsipari termékek már kis mennyiségben fogyasztva is növelik a gyomorrák kockázatát. Amerikai kutatók szerint megérné ártámogatást adni az egészséges ételekre.

Az OECD jelentése szerint Európában nálunk a legtöbb az elhízott ember, a magyar a negyedik legelhízottabb nemzet a világon.

Németh Szilárd egyébként sosem posztol arról, hogy le is mozogná a nehéz ételeket.