Alalalal blal halwalol, Németh Szilárd, nyúljával

Most, hogy Lázár János elküldte a selyemzsinórt Németh Szilárdnak, úgy tűnik, lassan tényleg kiszorul az ország irányításának legelitebb elitjéből az örökös rezsibiztos, a politikai szórakoztatóipar nagymestere, a nép főszakácsa, a csepeli betlikirály, a majdnem birkózóbajnok. Németh természetesen azt kommunikálja, a saját döntése volt, hogy nem indul újra egyéniben a választásokon.
A mentőövet egy listás hely jelentheti neki, esetleg valami miniszterelnöki megbízotti, kormánybiztosi vagy hasonló pozíció Fidesz-győzelem esetén, de egyelőre nem úgy tűnik, hogy felívelőben lenne a karrierje, ha azt nézzük, hogy
Az biztos, hogy szürkébb lenne az életünk nélküle, a sokdimenziós multitalentum nélkül. A legegyénibb énje minden bizonnyal a
Ma már kicsit hihetetlennek tűnik, hogy mindössze 8 éve kezdte kiépíteni a Mr. Lacikonyha imidzset, 2017-es az első hírünk, amelyben étellel kapcsolatosan szerepel, nem is akármilyennel: Kötcsén főzött erdélyi csorbát, menasági növendék marhából, füstölt marhanyelvvel, medveorrú gombával és pityókagombóccal.
Rekordot döntött a csepeli Lázárinfó, ahol már meg sem lepődtünk a kérdésen: lesz-e harmadik világháború? Lázár szerint a még ma is élő 77 ezer hadiárva válasza egyértelmű.
Ahogy az várható volt, a tavalyi XI. kerületi polgármesterjelöltet, Király Nórát indítják.
Mindig új feladatokat kap a Fidesz alelnöke.
"És ha még kerül bele egy kis velő, akkor az isteni és mennyei tud lenni, és szerintem egészséges is."
Közszolgálat: a csepeli választók a kampány alatt minden héten megismerhetik a fideszes jelölt egy-egy kedvenc ételét.
„Ala hablil halwalab Coca-Cola?”
1 380 000 forintra büntették a lapot, melyben a Csepelen vereséget szenvedett képviselőjelöltnek még főzős rovata is volt.
Hivatalosan is elstartolt a kötcsei polgári piknik.
Az egész birka főzése már-már hungarikum.
“Mennyei volt, csak semmi Mekdánelc!"
A magyar kormány zsírügyi különmegbízottja a kánikula közepén is azon hőbörög, hogy az EU a klímaváltozás elleni küzdelem jegyében csökkentené az állati eredetű élelmiszerek fogyasztását.
Nem, ismétlem NEM burgonyával.
A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára nem hagyja magát, a labda Brüsszel térfelén pattog.
Felturbózva kolbászzsírral, borsóval, házi paradicsomszósszal, egy egész fej zúzott fokhagymával (a népi gyógyászatban vírusölő és immunerősítő) és „csontegyszerű” reszelt trappistával.
Gasztronómiai inspirációk az ünnepekre, egyenesen az ország hús-, zsír-, és kolbászmesterétől!
A Fidesz alelnökének szabadverse.
Aki férfi, pacalozik, a nőknek marad a milánói makaróni.
És ennek ellenére búbánatos. Hide the Pain, Szilárd!
2025 első posztja reménnyel töltheti el a rajongókat.
Németh Szilárd és Borbély Lénárd között évekig világos volt a szereposztás, de a polgármesternek mintha elege lenne már az államtitkár gyámságából.
És ez csak a 24 oldalas kiadvány legfrissebb száma. De legalább van benne egy újabb recept is.
Zsinórban harmadszor kapott ki az országgyűlési választáson egyéniben, de ez csöppet sem látszik a Fidesz alelnökének posztjából.
Nem volt velük jóban.
Eddig sem voltak jóban, most már nyílt háború folyik Borbély Lénárd csepeli polgármester és a híres Fidesz-alelnök között, ami a kerület működését is veszélyezteti.
Borbély Lénárd ettől függetlenül jobboldali marad, és nem szakad el „szellemi közösségétől”.
Borbély Lénárd és Németh Szilárd évek óta feszült viszonyát új történet feszíti tovább.
Ahogy az is neki jutott eszébe, hogy kőtáblára véssék a nevét a felújított Jedlik Ányos Gimnáziumban.
A Magyar Birkózó Akadémia épületében bukkantak fel.
Borbély Lénárd sokáig fideszes színekben vezette a kerületet, csak összeveszett Németh Szilárddal, a kerület országgyűlési képviselőjével.
Ezt egykori párttársa, a vele azóta szembekerült csepeli polgármester, Borbély Lénárd mondta egy interjúban egy korábbi csepeli ügyről. Beszélt arról, hogy a baloldal és Németh Szilárdék összehangoltan támadják őt, és hogy furcsállja a választási törvény módosítását.
Megvalósult Németh Szilárd rémálma. Eddig csak ő bukta el a parlamenti választásokat, most már polgármestere sincs.
A többek között emberkereskedelem gyanúja miatt letartóztatott javítóintézeti igazgatót a posztra felterjesztő főosztályvezető tavaly a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje volt Csepelen. Sikerült elérnünk telefonon, furcsa beszélgetés volt.
A Fidesz alelnöke igyekszik megmagyarázni a rettenetes eredményt, és ebbe a miniszterelnököt is belerángatja. Szavai alapján Csepelen a szavazók 90 százaléka mondott nemet a békepárti egységre.
Most pedig a csepeli óvodák ingatlanjain akar nyerészkedni a csepeli polgármester.
Kivételesen nem a fejlődést, hanem...
De mindkettőt meg lehet állítani! Sőt! Kipróbáltam egy rezsifórumot Rogán Antallal és Németh Szilárddal. Profi műsor, derűs hangulat. Olyan mint a termékbemutatók, de jobb, mert a közönség is lelkes.
560 milliós kötbér jöhet szolgáltatoktól azért, mert nem kommunikálták megfelelően, mennyire olcsóbb az élet, hála a kormánynak.
Németh Szilárd minden konkrétumtól mentes sajtótájékoztatón ígért 10 százalékos rezsicsökkenést a vállalkozásoknál.
A rezsibiztos Németh Szilárd vizionálja ezt.
Óvatosan jótékonykodással, nehogy a végén véletlenül kormányra kerüljenek!!!
Még szerencse, hogy a Németh Szilárd által feltalált szó nem is létezik, így senki sem fog megsérülni.
"A világban teljesen új típusú terrorizmus alakult ki, és nem mindig a profin kiképzetteket vetik be."
A Fidesz terrortörvényét védte rendíthetetlen nyugalommal a párt csepeli alelnöke.
Már szólt is a megfelelő szerveknek, hogy világítsák át őket. Azt ígéri, nagyobbat fog szólni, mint a norvég botrány.
A Fidesz frakcióvezető-helyettese szerint a Soros-szervezetek olyan hálózatot hoztak létre, mint Olaszországban a Cosa Nostra.
Alufólia sisakot fel!
A Fidesz alelnöke szerint Soros hívta össze a nemzetbiztonsági bizottságot, ezért a fideszesek nem is mennek el az ülésre.
"Eljött a nemzetközi lehetősége" annak, hogy a kormány nekimenjen a civil szervezeteknek. A Fidesz alelnöke nem finomkodott.
Németh Szilárd szerint a titkosszolgálat is megerősítette, hogy nem csak békés eszközei lehetnek az ellenzéknek, de erről többet nem mond, mert 2026-ig titkos. A Paksi Atomerőmű kapujában tiltakozó aktivistákat is emlegetett.
Mert az LMP nem a magyar érdeket képviseli, hanem Soros György érdekeit szolgálja.
A rezsibiztos vitát kezdeményez az Országgyűlés igazságügyi bizottságában az igazságszolgáltatásról .
Nemhogy soha többet semmi sem fog kiderülni a törvényjavaslat nyomán, de még azzal is ellentétes, amit a Fidesz saját alaptörvénye ír.
A rezsibiztos apák és fiúkozása a MIÉP fénykorának legszebb napjait idézi.
"Nekem ez a szerény véleményem." Tényleg ezt mondta.
Az ellenzéki képviselők a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülésén kértek volna tájékoztatást a szolgálatoktól az ügyben, de a bizottság fideszes alelnöke és a kormánypárti képviselők határozatképtelenné tették az ülést.
Csak erős idegzetűeknek: a két lábon járó Fidesz úgy megfejtette, hogy itt nem is Orbán, hanem Soros irányít MINDENT, hogy azt tanítani kellene (már ha lenne igény felsőoktatásra). A provokátorozás lett az új fideszes levegővétel.
"Nem lehet engedni, hogy egy kampányeseménnyé silányítsák a nemzetbiztonsági bizottság ülését."
Új arcokkal készül a Fidesz.
Joggal tartanak tőle párttársai. A jövő kérdése: egy miniszteri szék vagy a vidéki száműzetés találja-e meg előbb?
Év végi nagyinterjút adott a Fidesz politikusa.
Találtak neki egy feladatot, amivel továbbra is államtitkári fizetést kaphat. Már rá is jött, mi a rezsire leselkedő legnagyobb veszély: a baloldal.
Szabó Szabolcs adatigényléséből derült ki az ár.
Orbán Viktor pedig szerényen reagált Messi játékára.
Ők sajnos nem kaphatják meg a Nobel-díjat.
A honvédelmi államtitkár fényképén különösen jól mutat a CZ Bren 2 gépkarabély.
Elolvastuk sebtében a Németh Szilárd Fidesz-alelnök által ajánlott háborús-békés-aktuális olvasmányt.
A Fidesz alelnöke úgy érzi, irigység-, hazugság- és gyűlöletáradat zúdult rá.
A Fidesz frakcióvezető-helyettese, rezsibiztosa és főbirkózója egyetlen avatással kötelezte le az egyetemes kultúrát.
De ami az igazi teljesítmény: a szövetség nulla forint bevétellel járult hozzá a rendezés költségeihez.
És Áder János sem jön jól ki a Mádl Ferenccel történő összeméricskélésből. Mindez Muszukajev Iszmail miatt.
A látogatás „nagy megtiszteltetés nekünk, hiszen a világ legjobb birkózói az oroszok.”
A Fidesz alelnöke szerepe szerint növeli a kommunikációs zajt, közben pedig rendre hatalmasakat hazudik. Nem csak téved, nem csak pontatlan, hanem tudatosan hazudik.