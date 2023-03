Németh Szilárd újjáalakította a csepeli Fideszt, a polgármestert nem engedte be

„Németh Szilárd kezdeményezésére feloszlatták a csepeli Fideszt, amely a mai napon újra megalakult. Ennek 21 év után már nem lehetek a tagja. A kettőnk között fennálló vitában én Csepel és a csepeli emberek érdekét képviseltem, és ez ide vezetett” - írja Facebook-posztjában Borbély Lénárd, Csepel - mostanáig - fideszes polgármestere.

photo_camera Németh Szilárd Fotó: Németh Dániel/444

Németh Szilárd is beszámolt a szervezet újjáalakításáról. Ebből kiderült, hogy Borbély és az alpolgármester, Ábel Attila is visszalépett volna, de nem fogadták el a kérelmüket. A másik alpolgármester, Morovik Attila nem is jelentkezett.

„Így ők hárman a továbbiakban nem tagjai a Fidesznek, nem képviselhetik és nem nyilatkozhatnak a Fidesz nevében, nem használhatják a Fidesz jelképeit, nem tagjai a Fidesz-KDNP önkormányzati frakciójának, nem tartoznak politikai közösségünkhöz” - írja Németh, aki az újjáalakított szervezet elnöke.

Borbély: Ettől függetlenül jobboldali a világnézetem

„Ebben a vitában a két legfontosabb kérdés a Kis-Duna-part beépítése volt, a másik a Munkásotthon megőrzése a csepeliek javára. A polgármesteri munkámat teljes erőmmel folytatom, és kizárólag Csepel érdekében járok el. Ehhez pedig továbbra is kérem az itt élők támogatását.”

A Kis-Duna partot azért emlegeti Borbély, mert Németh itt akart kollégiumot felhúzni a csepeli birkózóknak. Az ötletet nyíltan megtorpedózta a polgármester, aki felmérésekre hivatkozva közölte, a csepeliek 84,4 százaléka azt szeretné, hogy a birkózóakadémia kollégiuma helyett inkább zöld családi, gyermek- és sportliget legyen ott. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az akadémia már kapott egy kollégiumot. Ez a menet februárban Németh Szilárd vereségével végződött. (Részletek a konfliktusról: „Németh Szilárd olyan harcban semmisítette meg a helyi Fideszt, amelynek a csepeli polgármesteri szék a tétje”.)

photo_camera Borbély Lénárd Fotó: Németh Dániel/444

„Ettől függetlenül a jobboldali világnézetem, a nemzetről, hazáról, családról és az isteni gondviselésről nem változott meg a véleményem és soha nem is fog. Továbbra is ahhoz a szellemi közösséghez tartozom, akikkel közösen dolgoztunk az elmúlt két évtizedben. Nekem mindig is Csepel lesz az első!”