Németh Szilárd megkapta a selyemzsinórt Lázár Jánostól

Minden idők leghosszabb Lázárinfóját tartotta az építésügyi és közkedési miniszter Csepelen, ahol két Fidesz van.

Lázár János hitet tett amellett, hogy Németh Szilárd választókerületi elnök helyett Király Nóra lesz az, aki újjáépíti a csepeli Fideszt.

Szokás szerint itt is aggódtak amiatt, hogy kitörhet a harmadik világháború.

Lázár szeretné, ha Magyarország semlegességre törekedne, ezzel együtt a tavaszi országgyűlési választás után sem tervezik kivezetni az országot az EU-ból és a NATO-ból.

Unja már, hogy a tiszások mindenre azt mondják, el kell venni Mészáros Lőrinc vagyonát, de ettől még szerinte nem lenne jobb.

Ha már Lázár János magára húzta a közlekedést, akkor hiba lenne elhallgatnom, hogy a 1144-es számú, 1983. március 31-én forgalomba helyezett HÉV-kocsival utaztam a Boráros térről Csepelre. A helyzet most, hogy odakint mínusz 5-6 fok van, isteni, a fűtés fantasztikus az öreg szerelvényen, de így van ez nyaranta is, olyankor elviselhetetlen a hőség.

Lezárni a múltat

Lázár pont 5-kor lépett a mikrofonhoz Király Nórával, a 2026-ra újraszabott 9-es választókerület képviselőjelöltjével a Laurencz Lászlóról elnevezett tornacsarnokban. Csepel mellett most már ide tartozik a IX., a XI. és a XX. kerület egy része is. Király az egymás után három választást elveszítő Németh Szilárd Fidesz-alelnököt váltotta, volt korábban újbudai polgármesterjelölt is, és itt sem számít esélyesnek.

Fotó: Németh Dániel/444

Pedig két esélyes ellenzéki is indul, az egyik a független Szabó Szabolcs, aki 2022-ben még momentumosként nyert, a másik a Tisza jelöltje, Kátai-Németh Vilmos ügyvéd, láttássérült aikidómester.