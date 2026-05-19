Bukás: megszűnik a győri fideszes média

Megszűnik a város médiacentruma, a Győr Plusz Média Zrt. – döntött a centrumot eddig fenntartó Győr-Szol Zrt. igazgatótanácsa, így megszűnik a Győr Plusz Televízió, a Győr Plusz Rádió, a Győr Plusz Hetilap és a Győrplusz.hu weboldal is.

A Győr+ közleménye szerint „az elmúlt hetekben a Győr Plusz Média Zrt. vezetősége számos egyeztetést végzett annak érdekében, hogy a médiacég tovább működhessen, elsősorban a több, mint negyven munkahely megőrzése érdekében”. Ez nem jött össze, ebben a Telex szerint nyilvánvalóan szerepet játszik a Győr-Szol jelenlegi helyzete: az „1,7 milliárdos lakásalap-botrány”, ami miatt néhány napja az elnök-vezérigazgató is lemondott a posztjáról.

A kampányoló Orbán Viktor ukránokról kiabál Győrben 2026. március 27-én. Fotó: Németh Dániel/444

Pintér Bence polgármester három hete tett feljelentést, mondván: „A napokban olyan információk jutottak el hozzám a fideszes Győr Plusz Médián belülről, amelyek alapján felmerül a gyanú, hogy a győriek pénzét az önkormányzati cég – túl azon, hogy pártpropagandára fordította – egyes személyek fiktív foglalkoztatására költhette.”

A városi médiaközpontot a Fidesz a választási vereségig szinte a sajátjaként kezelte, az ellenzéki városvezetés, élén a polgármesterrel sokszor kritizálta az egyoldalúsága miatt, a Győrplusz név helyett Fideszplusz kifejezést használva.