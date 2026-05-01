A győri polgármester feljelentést tett a Győr+ hírportál tevékenységével kapcsolatban

Pintér Bence, Győr polgármestere csütörtökön feljelentést tett ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés és költségvetési csalás bűntettének gyanúja miatt a Győr+Média Zrt.vonatkozásában, olvasható a közösségi oldalán.

„A napokban olyan információk jutottak el hozzám a fideszes Győr Plusz Médián belülről, amelyek alapján felmerül a gyanú, hogy a győriek pénzét az önkormányzati cég – túl azon, hogy pártpropagandára fordította – egyes személyek fiktív foglalkoztatására költhette” - írta bejegyzésében.

Fotó: Németh Dániel/444

Pintér szerint felmerül annak gyanúja, hogy a Győr Plusz Média Zrt. munkaszervezetében hosszabb időn keresztül ténylegesen munkát nem végző személyek szerepelhettek a bérlistákon. A ténylegesen dolgozó állomány létszáma alacsonyabb lehetett, mint a papíron nyilvántartott munkavállalók száma.

Azt is hozzátette, hogy a hűtlen kezelésen túl, információi szeirnt a választási időszakot megelőző időszakban jelentős összegek áramolhattak ki a cégből különböző kiadványokra, megrendelésekre. Ha bebizonyosodna, hogy a kifizetések olyan számlák, szerződések vagy teljesítési igazolások alapján történtek, amelyek mögött valós teljesítés, gazdasági esemény nem volt, vagy a teljesítés csak papíron jelent meg, akkor ez a körülmény a hűtlen kezelésen túl a Btk. 396. § szerinti költségvetési csalás bűncselekményének a gyanúját is felveti, írja.

Pintér a hírportállal kapcsolatban már januárban is összeférhetetlenség miatt törvényességi felügyeleti eljárás megindítását kérte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészségtől. Ugyanis szerinte a 223 millió forintos mínuszt összehozó Győr+-nál a felügyelőbizottságban a saját testvére ellenőrzi a hírportál vezérigazgatóját.