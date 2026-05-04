Leépítés a Századvégnél, a fideszes háttérintézetnél is bejelentették a „fókuszváltást”

Fókuszváltást és leépítéseket jelentett be a Századvég-csoport, a vállalatait sírva felajánló Balázsy Gyula kommunikációs cégeihez hasonlóan idáig kormányzati megrendelésekből élő Fidesz-közeli háttérintézet is.

A Fókuszváltás a Századvég-csoport tevékenységében című, hétfőn közzétett rövid közlemény szerint „a 2026-ban bekövetkező kormányzati struktúraváltozások következtében a szervezet szakpolitikai és tanácsadói feladatkörének súlya csökken”, ezért a Századvég-csoport a jövőben „fokozott hangsúlyt helyez alapfeladataira, különösen a kutatási és elemzési tevékenységekre, valamint tovább erősíti a könyvkiadói szerepét”.

Orbán Viktor beszédet mond a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány Szuverenitás című konferenciáján a Várkert Bazárban 2023. november 13-án Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Azt írják, az intézmény alapvető funkciói, tevékenységi köre és értékrendje változatlan marad, és ezen elvek mentén, független elemző intézményként folytatják.

A szervezeti működés ugyanakkor a továbbiakban kisebb létszámmal folytatódik – írják.

A Századvég honlapján olvasható missziójuk szerint a küldetésük, hogy segítsenek a tisztánlátásban, hogy minél jobb döntések születhessenek. A választás előtt a Századvégnél dolgozó egyik szenior elemző, Balogh Bence állt a nyilvánosság elé azzal, hogy bár szerinte szakmai anyagok is készültek náluk, ezeket időnként maga Orbán Viktor kaszálta el. Ő valódi témák elemzése helyett azt kapta feladatul, hogy a Tisza Párt ténylegesen soha nem létezett, AI segítségével lejárató szándékkal komponált pártprogramját elemezze, azt, amiről azóta már a bíróság is kimondta, hogy teljes kamu volt.