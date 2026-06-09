Németh Balázs felháborodott azon, hogy lecsacsizták, amire Tanács Zoltán kénytelen volt elmagyarázni neki egy mesét a Micimackóból

A májusi sulidili után újabb felejthetetlen, gyermekkori emlékeket idéző perceknek lehettünk szemtanúi egy fideszes kérdést és egy arra adott, tiszás választ látva.

Németh Balázs, az egyik legkitartóbb fideszes képviselő felháborodva tett fel egy kérdést a tiszásoknak a Parlamentben: „Egy tiszás influenszerhölgy nyilatkozatát idézi egy tiszás portál (…): »Orbán szegény leeső farkú kis balfék, csacsi Németh Balázsra bízta az ellenállást«.” (Pottyondy Edina youtuber mondta ezt, és a szeretlekmagyarorszag.hu számolt be róla – egyik sem tiszás.) Németh azt kérdezte, ez most már a szeretetország-e, és belefér-e az ilyen, illetve most már erre számíthatnak-e.

Pár percre rá Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte, hogy nem bírja megállni, hogy reagáljon Németh felszólalására. „Tiszás portálokról meg influenszerekről beszélt. Szerintem nincsenek ilyenek, függetlenek vannak, és biztos vagyok benne, hogy minket is fognak majd gyepálni rendesen, hogyha nem úgy dolgozunk, ahogy az elvárható egy normális politikustól vagy normális kormánytól, de a leesett farkú Orbán Viktorra hadd reagáljak” – mondta, majd így folytatta: