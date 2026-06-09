Németh Balázs felháborodott azon, hogy lecsacsizták, amire Tanács Zoltán kénytelen volt elmagyarázni neki egy mesét a Micimackóból

A májusi sulidili után újabb felejthetetlen, gyermekkori emlékeket idéző perceknek lehettünk szemtanúi egy fideszes kérdést és egy arra adott, tiszás választ látva.
Németh Balázs, az egyik legkitartóbb fideszes képviselő felháborodva tett fel egy kérdést a tiszásoknak a Parlamentben: „Egy tiszás influenszerhölgy nyilatkozatát idézi egy tiszás portál (…): »Orbán szegény leeső farkú kis balfék, csacsi Németh Balázsra bízta az ellenállást«.” (Pottyondy Edina youtuber mondta ezt, és a szeretlekmagyarorszag.hu számolt be róla – egyik sem tiszás.) Németh azt kérdezte, ez most már a szeretetország-e, és belefér-e az ilyen, illetve most már erre számíthatnak-e.
Pár percre rá Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte, hogy nem bírja megállni, hogy reagáljon Németh felszólalására. „Tiszás portálokról meg influenszerekről beszélt. Szerintem nincsenek ilyenek, függetlenek vannak, és biztos vagyok benne, hogy minket is fognak majd gyepálni rendesen, hogyha nem úgy dolgozunk, ahogy az elvárható egy normális politikustól vagy normális kormánytól, de a leesett farkú Orbán Viktorra hadd reagáljak” – mondta, majd így folytatta:
„Ön valami perverz látomást vélt ebbe belelátni, de hogyha tájékozott lenne a gyermekirodalomban, akkor tudhatná, hogy ez valószínűleg Micimackóra utalt, ahol a negyedik fejezetben Füles, a csacsi, a szamár elveszíti a farkát. (taps) Nem itt van a történet vége, Micimackónak nagyon jó szíve van, és ő segít megkeresni ezt a leesett testrészt. Bejárják az erdőt, és Bagolynál megtalálják, aki csengős zsinórnak használta ezt a darabot. Micimackónak jó szíve van, visszaadják Fülesnek, mindenki boldog, és a történetet Róbert Gida, aki Micimackónak a gazdája, úgy fejezi be, hogy: »Csacsi, öreg medvém…« A csacsi, az a szeretet kifejezése. Szerintem ezek az influenszerek szeretik a politikusokat, szeretik őket froclizni, lehet, hogy még önöket is szeretik, úgyhogy érdemes elfogadni, hogy nem csak tiszások vannak a médiavilágban, hanem vannak független gondolkodók, akik ismerik az irodalmat.”
Németh Balázs, aki a legröhejesebb, leghazugabb kampánnyal bukott hatalmasat, ütemtévesztés nélkül őrjöng tovább a Facebookon.
Onnan szólogatott közbe a volt barátjának tréfás, családias hangulatban.