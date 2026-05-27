Sulidili: Gulyás Gergely felszólalása alatt Magyar Péter beült elé dumálni

A keddi parlamenti ülés folyamatos beszólogatásokkal folyt, egy ponton Magyar Péter oda is ment Gulyás Gergelyhez Tóth Gábor belügyi államtitkár miatt.

Másnap, az Alaptörvény általános vitájára a miniszterelnök taktikát váltott: az egyik miniszter székéből várta, hogy a Fidesz vezérszónoka, Gulyás Gergely frakcióvezető megkapja a szót, majd a túloldalról odament a Fidesz oldalára, Kapitány István energetikai miniszter beljebb ült, és Magyar Péter leült pontosan Gulyás elé.

A megdöbbent Gulyás köszöntötte a miniszterelnököt, több fideszes pedig elkezdett fotózni vagy videózni.

Miközben Gulyás a várakozásoknak megfelelően bírálta, hogy a miniszterelnöki mandátumot 8 évben maximalizálnák, Magyar néha közbeszólogatott a volt barátjának, néha csak Kapitánynak mondott valamit, de alapvetően tréfás, családias hangulatban reagálgattak egymásra.

A fideszs Panyi Miklós azt írta: „Gulyás Gergelynek lassan testőrre lesz szüksége…” A szintén fideszes Takács Péter pedig azt, hogy: „Ha már intellektuálisan nem tudja felvenni vele a versenyt, beül bohóckodni Gulyás Gergely elé.

Így kell ezt csinálni, drága MINIszterelnök Úr! 🤡”

Talán Horn Gyula óta nem volt ilyen oldott a légkör a Parlamentben.