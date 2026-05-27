Magyar Péter késő este elmesélte, hogy miért ment oda Gulyás Gergelyhez a Parlamentben, és hogy mit mondott neki

Az őszödi beszéd huszadik évfordulója alkalmából is egymásnak esett Magyar Péter és Gulyás Gergely, írtuk a keddi parlamenti ülést követő percről percre közvetítésünkben. A miniszterelnök ügyrendi ügyben jelzett felszólalást, mondván, fontos évforduló van, húsz éve hangzott el az őszödi beszéd. Gulyáshoz fordulva arról beszélt: „Nem gondoltam húsz éve, akkor, amikor a Kossuth téren együtt küzdöttünk, képviselő úr, hogy ön a mostani MSZP frakcióját fogja vezetni, amely frakció jelenleg hazudik reggel, délben, este. Önök ugyanúgy csinálják, mint Gyurcsány Ferenc 2006-ban, el fognak tűnni a magyar politikai életből, sajnálom a frakcióvezető urat.” Amire a Fidesz frakcióvezetője azzal vágott vissza, hogy nem gondolták volna, hogy Gergényi Péter akkori budapesti rendőrfőkapitány helyettesét, Tóth Gábort fogja kinevezni a Magyar-kormány rendészeti államtitkárnak.

Forsthoffer Ágnes házelnök azzal reagált, hogy egyik felszólalást sem tekinti ügyrendi kérdésnek, és azt kérte, fejezzék be a vitát. Volt némi zaj a teremben, Magyar oda is ment Gulyáshoz, de mikrofonok nélkül nem lehetett hallani, hogy miről beszéltek. Forsthoffer többször kérte, hogy fejezzék be a vitát, és őrizzék meg a képviselők a nyugalmukat, illetve a parlament méltóságát.

Magyar Péter késő este közleményben tette nyilvánossá, hogy miről beszélt Gulyás Gergellyel. Szerinte Gulyás hazug vádakkal támadta a 2006-os események kapcsán a Tisza-kormány rendészeti államtitkárát, Tóth Gábort. „Erre szerettem volna reagálni – írta –, de mivel a házelnöktől nem kaptam szót, odaléptem hozzá, és elmondtam neki, hogy Tóth Gábor 2006-ban a BRFK bűnügyi helyettese volt, semmilyen felelősség nem terheli a 2006-os rendőri túlkapásokban. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy 2007-ben a Fidesz megszavazta őt budapesti rendőrfőkapitánynak. Elmondtam továbbá, hogy maga Gulyás Gergely dicsérte meg Tóth Gábor munkáját 2010-ben a Parlamentben, amit jegyzőkönyvek bizonyítanak. Tóth Gábort soha (még a Fidesz-kormány alatt sem) marasztalták el a 2006-os rendőri túlkapások kapcsán.”

Magyar szóvá tette továbbá: „Ezek az információk sem tartották vissza természetesen Gulyás Gergely párttársait, hogy az ülés során tovább hazudjanak Tóth Gábor államtitkárról.”

Tény, hogy a Fidesz politikusai mellett a sajtója is vehemensen támadja a frissiben kinevezett Tóthot. A Hír Tv például ezzel a címmel tudósított a fejleményről: „A gyurcsányi rendőrterror egyik főszereplője rendészeti államtitkár lett.”