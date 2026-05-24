Kinevezték Magyar Péter kormányának 55 új államtitkárát, Nagy Ervin és Velkey György László is államtitkár lett

Egy közigazgatási és 54 szakmai államtitkár neveztek ki május 26-i hatállyal a vasárnap megjelent Magyar Közlönyben. Egy részük nevét már ismerni lehetett az elmúlt hetekből, volt, aki már a miniszterjelölti meghallgatásokon is ott volt a leendő főnöke mellett.

A Tisza kilenc parlamenti képviselője kapott államtitkári pozíciót, köztük Nagy Ervin, Velkey György László kabinetfőnök és a volt RTL-munkatárs, későbbi Tisza-sajtófőnök Tárkányi Zsolt.

Államtitkár lett a volt budapesti rendőrfőkapitány, az orvosi kamara korábbi főtitkára, egy HM-cég 2018-2023 közötti vezérigazgató-helyettese, továbbá Martonyi János 2011-2014 közötti kabinetfőnöke is.

A ma kinevezett 55 szakember egyharmada nő. Összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66 – írta az államtitkárairól Magyar Péter.

A vasárnap reggel megjelent Magyar Közlöny felsorolja a Tisza-kormány új államtitkárait, összesen 54 nevet. Emellett egy külön köztársasági elnöki határozatból kiderül az is, hogy ki lesz az oktatási tárca közigazgatási államtitkára. Ez utóbbi személy dr. Benedek Bulcsú Balázs, aki egy korábbi belügyminisztériumi telefonkönyv szerint a Pintér Sándor vezette tárcánál volt a Humán Kodifikációs Főosztály vezetője. A kormány honlapján olvasható bemutatása szerint dolgozott korábban az Igazságügyi Minisztériumban, a Miniszterelnöki Kabinetirodában, a Miniszterelnöki Kormányirodánál is, egyik fő szakterülete a kodifikáció.

Az új államtitkárok egy részének már ismert volt a neve, akadnak köztük olyanok is, akik ott voltak a miniszterjelöltek parlamenti bizottsági meghallgatásain hétfőn, illetve kedden. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter már akkor egyfajta helyetteseként beszélt Svéd Tamásról, aki korábban a kormány által is támadott Magyar Orvosi Kamara (MOK) főtitkáraként tevékenykedett 2019-től. De rajtuk kívül már három hete tudni lehetett például azt is, hogy államtitkár lesz Gyurkó Szilvia, illetve már a hét közepén bemutatta első államtitkárát Lannert Judit oktatási miniszter is.

A mostani Közlönyből kiderült, hogy államtitkári posztot kap mások mellett Nagy Ervin, a dunaújvárosi egyéni mandátumot szerzett színész, aki kezdetektől kiállt Magyar Péter mellett, kulturális államtitkár lesz. Kálnoki-Kis Attila, a 24.hu sportújságírója sportállamtitkár lesz a BM-ben, míg a lap volt főszerkesztőjét, Kustánczi Norbertet a Miniszterelnökség kormányzati kommunikációért felelős államtitkárává nevezték ki.

Minisztériumonként az alábbiak kaptak államtitkári kinevezést május 26-i, keddi hatállyal a Sulyok Tamás államfő által Csíkszeredán aláírt elnöki határozat értelmében:

Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium:

Árvay Nikolett parlamenti államtitkár. A Károli Gáspár Református Egyetemen szerzett jogi diplomát, 15 évig dolgozott az Árvay Ügyvédi Irodában. A választásokon Komáromban nyert parlamenti mandátumot.

Búza László Élelmiszergazdaságért, - forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkár. Állatorvos, ezen belül élelmiszerhigiénikus, igazgatás és járványügyi szakállatorvos, klinikus, kisállatgyógyász szakállatorvos és sertés-egészségügyi szakállatorvos, az Állatorvostudományi Egyetem oktatója.

Jobbágy Krisztina a közös agrárpolitikáért, nemzetközi kapcsolatokért és fejlesztésért felelős államtitkár. Közbeszerzési és agrártámogatási jogi szakértő. Pályafutását a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium SAPARD Hivatalánál kezdte közbeszerzési szakreferensként, ezt követően a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalban osztályvezetőként, majd főosztályvezető volt. 2006-tól ügyvédként, 2010-től a Dr. Jobbágy Ügyvédi Iroda keretében nyújtott jogi tanácsadást, különösen agrártámogatási, közbeszerzési és földforgalmi ügyekben.

Molnár János agrárgazdaságért felelős államtitkár. Okleveles agrármérnök, életrajza szerint több mint huszonöt éves agrárvállalati és vezetői tapasztalata van, pályafutását az IKR Zrt.-nél kezdte gyakornokként, majd értékesítőként és területi igazgatóként dolgozott. Szakmai tapasztalata elsősorban az agrárgazdaság, a mezőgazdasági értékesítés, a területi irányítás és a vállalati működés területéhez kötődik. A tavaszi választásokon Kecskeméten nyert egyéni mandátumot. Kinevezéséről azt mondta, tudja, hogyan lehet a XXI. század kihívásaival szembenéző agráriumot építeni.

Belügyminisztérium:

Halmai Ferenc Tibor parlamenti államtitkár. Pályafutását a határőrségnél kezdte kiképző szakaszparancsnokként, innen váltott és rendőrként dolgozott több mint három évtizeden át Jász-Nagykun-Szolnok megyében, vezette a jászberényi,és 2023-ig a tiszafüredi rendőrkapitányságot is. Jászberényben Pócs Jánost győzte le a tavaszi választáson.

Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkára. Korábbi ötszörös világbajnok öttusázó, majd sportújságíró, volt a Nemzeti Sport főszerkesztője is, egészen mostanáig a 24.hu főmunkatársa.

Tóth Gábor rendészeti államtitkár. Rendőri pályafutása során különböző szinteken szerzett szakmai tapasztalatot, beosztottként és vezetői pozíciókban egyaránt, volt Budapest rendőrfőkapitánya 2007 nyara és 2010 között, az Orbán-kormány váltotta le. Bemutatásában ez szerepel: pályafutásának fontos állomása a létesítmény üzemeltetés területén eltöltött nyolc év, mely által az üzleti szférában széles körű vezetői, szervezési és működésfejlesztési tapasztalatokra tett szert. 2011–2018 között a Syma Rendezvényközpont ügyvezetője volt. 2012-ben megalapította az Exactline Vezetési és Vezetéselméleti Tanácsadó Kft-t, 2020-tól az Országos Polgárőr Szövetség jogi, igazgatási és önkormányzati alelnöke.

Egészségügyi Minisztérium:

Buga László a kórházi fekvő- és járóbeteg szakellátásért felelős államtitkára, belgyógyász, kardiológus, de éveket dolgozott mentőknél, sürgősségi betegellátó osztályokon és alapellátásban helyettesítő ügyeletes orvosként. Több mint tíz évet dolgozott az Egyesült Királyságban, ahol a klinikai munka mellett publikációi is megjelentek. Mindezek mellett egy saját kezdeményezésű, középiskolásoknak szóló Életprogram projektet is vezet, illetve a SOTE-n külsős záróvizsga bizottsági tag az egészségügyi manager képzőben. A ceglédi Toldy Ferenc Kórház orvosigazgatói posztját cserélt le az államtitkárságra.

Porpáczy Krisztina alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkár. Ápolóként végzett, majd a Semmelweis Egyetemen szerzett orvosi diplomát. Több mint húsz évig volt háziorvos, dolgozott ápolóként házi betegápolásban, intenzív osztályon és járóbeteg-ellátásban is. A tavaszi választásokon Mosonmagyaróváron győzte le Nagy István akkori agrárminisztert.

Svéd Tamás parlamenti államtitkár. Aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos, pszichológus, pszichoterapeuta, a közelmúltig a Magyar Orvosi Kamara Országos Elnökségének Az egyetemi évek alatt volt segédápolóként egy újszülött-koraszülött intenzív osztályon, az Országos Mentőszolgálatnál dolgozott mentőápolóként és mentőorvosként is. Fő területe a súlyos sérültek ellátása, ezt évek óta oktatja. Tagja volt az 1001 orvos hálapénz nélkül csoportnak, akikkel egyebek közt a paraszolvencia és a kórházi fertőzések által okozott hatalmas károkra hívták fel a társadalom és a döntéshozók figyelmét.

Vokó Zoltán népegészségügyért felelős államtitkár. Orvos, epidemiológus és egészségpolitikai szakember, több évtizedes kutatói, oktatói és közigazgatási tapasztalattal. Jelenleg a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központjának egyetemi tanára és igazgatója, korábban az ELTE Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszékének vezetője, valamint az Országos Egészségfejlesztési Intézet igazgatója volt. Dolgozott az Egészségügyi Minisztériumban főosztályvezetőként, illetve az Erasmus Medical Centre kutatójaként Hollandiában.

Élő Környezetért Felelős Minisztérium:

Bögi Viktória parlamenti államtitkár. Jogász és családjogi szakjogász, több mint húszéves közigazgatási és jogi tapasztalattal. Volt egyéni ügyvéd, dolgozott a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban, volt közjegyező is. Tavasszal Tessely Zoltán győzte le a bicskei központú Fejér megye 03-ban.

Kelemen Ágnes vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. Klíma- és energiapolitikai szakértő, több mint huszonöt éves nemzetközi tapasztalattal az éghajlatpolitika, az energetikai átmenet és az európai uniós szabályozás területén. Dolgozott a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban, az Európai Bizottság regionális politikai főigazgatóságánál, valamint külső szakértőként a Bizottság regionális politikai, klímapolitikai és energetikai főigazgatóságainak. A European Climate Foundation programmenedzsereként délkelet-európai klíma- és energiapolitikai projekteket koordinált, a dán Viegand Maagøe tanácsadó cég vezető projektmenedzsere volt mostanáig.

Kertész-Káldosi Zsuzsanna Ágnes a körforgásos gazdaságért és környezetvédelemért felelős államtitkár. Környezetmérnök és gazdasági agrármérnök, közel harmincéves tapasztalattal a környezetvédelem és a közigazgatás területén. A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének szakmai igazgatója, korábban az Energiaügyi Minisztériumban vezető-kormányfőtanácsosként, az Innovációs és Technológiai Minisztériumban, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban szakmai tanácsadóként dolgozott. Pályafutása során elsősorban hulladékgazdálkodási, környezetügyi tervezési, levegőtisztaság-védelmi és hatósági koordinációs feladatokkal foglalkozott.

Kőrösi Levente a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár. Agrármérnök és természetvédelmi szakember, több mint harmincéves tapasztalattal a biodiverzitás-védelem, a génmegőrzés és a természetvédelmi szakigazgatás területén. Pályafutása nagy részét az Agrárminisztériumban és jogelőd intézményeiben töltötte, ahol a Biodiverzitás- és Génmegőrzési Főosztály vezetőjeként a biológiai sokféleség védelmével kapcsolatos nemzetközi egyezmények és hazai végrehajtásuk koordinációjáért felelt. Munkája során kiemelten foglalkozott a veszélyeztetett fajok kereskedelmét szabályozó CITES-egyezményből fakadó hazai feladatokkal, a GMO-szabályozással, valamint a Nemzeti Biodiverzitás Stratégia kidolgozásával és végrehajtásával.

Gazdasági és Energetikai Minisztérium:

dr. Fábián Ágnes Margit gazdaságfejlesztési államtitkár. Ő a Henkel Magyarország volt igazgatója, a Magyar Márkaszövetség és Joint Venture szövetség elnöke, a Német-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezetőségének volt tagja.

Porcher Áron parlamenti államtitkár. A Tisza fővárosi képviselője volt 2024 óta, áprilisban a fővárosban szerzett egyéni parlamenti mandátumot a korábbi egyetlen budapesti fideszes képviselő, Dunai Mónika legyőzésével.

Tótth András energetikai államtitkár. Nagyjából huszonöt évnyi energetikai pályafutás után lett államtitkár, dolgozott a Boston Consulting energetikai szakértőjeként, majd az E.ON Földgáz és az MVM Csoport legfelső vezetésében.

dr. Zolnay Judit külgazdasági államtitkár. Jogász, van saját tanácsadó cége, korábban felső vezetőként dolgozott nemzetközi vállalati környezetben, egy alapkezelő felügyelőbizottsági tagja is volt.

Honvédelmi Minisztérium:

Kürtös László Antal parlamenti államtitkár. Közlekedésmérnök és védelmi ipari szakember, a Kongsberg Hungária Kft. cégvezetőjeként részt vett a Magyar Honvédség kiemelt fejlesztési programjaiban. 2019 és 2025 között független önkormányzati képviselő volt Egerszóláton.

dr. Sándor Zsolt digitalizációs és kibervédelmi államtitkár. Informatikai vezető, szervezeti stratégiai szakember, az Opten cégadatai szerint 2018-2023 között az állami tulajdonban lévő HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő (HMEI) Zrt. vezérigazgató-helyettese volt.

Varga Attila honvédelmi államtitkár. Nyugállományú hivatásos katona, a Honvédelmi Sportszövetség munkatársa, korábban a Honvéd Vezérkarnál dolgozott vezető szakreferensként, illetve kiemelt repülő referensként.

Igazságügyi Minisztérium:

dr. Bódis Péter parlamenti államtitkár. Jogász, ingatlanforgalmi szakjogász, a Tisza egri országgyűlési képviselője.

Közlekedési és Beruházási Minisztérium:

Barna Zsolt közúti közlekedésért felelős államtitkár. Okleveles építőmérnök és közúti biztonsági auditor, szakosztályelnökként dolgozott a Magyar Mérnöki Kamarában.

Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkár. Volt RTL-es újságíró, 2025-től a Tisza sajtófőnöke, a párt egyik debreceni parlamenti képviselője.

Szemerey Samu építészeti államtitkár. Építészmérnök, városépítész, korábban ő volt az új Közlekedési Múzeum projekt építészeti vezetője. A Digital Hungary honlapján a Design Terminál szakmai tanácsadójaként szerepel, ez 2014-ben vált kiemelt kormányzati háttérintézménnyé, főigazgatója Böszörményi-Nagy Gergely lett, majd a DT-t 2016-ban Csák János volt londoni nagykövet, Orbán későbbi minisztere vette meg.

Külügyminisztérium:

Breuer Klára bilaterális kapcsolatokért felelős államtitkár. 1991 óta a Külgazdasági és Külügyminisztérium diplomatája, Martonyi János kabinetfőnöke volt 2011-2014 között, dolgozott Lisszabonban és Helsinkiben nagykövetként, illetve Mádl Ferenc köztársasági elnök diplomáciai főtanácsadójaként.

Mészáros Krisztián multilaterális ügyekért felelős államtitkár. Jelenleg a NATO Nemzetközi Titkárságán a Partnerségekért és Globális Ügyekért Felelős Igazgató Brüsszelben. Korábban a NATO főtitkári kabinetjének igazgatóhelyettese volt, illetve dolgozott a Külügyminisztériumban, valamint Magyarország NATO melletti Állandó Képviseletén is.

Velkey György László parlamenti államtitkár. A Tisza egyéni parlamenti képviselője a fővárosi 6-os számú választókerületben (mások mellett Hadházy Ákost legyőzve). Magyar Péter kabinetfőnöke, a párt egyik parlamenti frakcióvezető-helyettese. Politikai pályája előtt dolgozott az Oktatási Hivatalban, oktató volt a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, az NKE tehetséggondozó programját és nemzetközi irodáját is vezette.

Miniszterelnökség:

Bíró-Nagy András szakpolitikáért felelős államtitkár. 2014 óta a Policy Solutions igazgatója, politológus, nemzetközi kapcsolatok szakértő, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa és 2022 óta a kormányzás és közpolitika osztály vezetője. Korábban az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi befogadásért felelős biztosának kabinetjében politikai tanácsadóként dolgozott.

Csontos Bence parlamenti államtitkár. Az ELTE-n nemzetközi tanulmányokból és filozófiából diplomázott, főként politikai filozófia területen, a választások előtt online marketingesként dolgozott, Baján nyert parlamenti mandátumot.

Kustánczi Norbert kormányzati kommunikációért felelős államtitkár. Újságíróként a Pécsi Médiaközpontban kezdett, volt a 24.hu főszerkesztője is, majd az Uniomedia Communicationsnél töltött be kontentigazgatói posztot, később az Európai Parlamentben volt kommunikációs tanácsadó. 2025 óta a TISZA politikai koordinátora.

Nagy Zsófia stratégiai államtitkár. Szociológus és szociális antropológus diplomáját a Közép-Európai Egyetemen szerezte, majd az ELTE Társadalomtudományi Karán szerzett PhD-fokozatot szociológiából 2019-ben. Tanított az ELTE Társadalomtudományi Karán, majd önkormányzati kommunikációs vezetőként és polgármesteri főtanácsadóként Józsefvárosban. 2025 óta a TISZA politikai koordinátora.

Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium:

Benedek Bulcsu Balázs közigazgatási államtitkára. Jogász, közigazgatási és kodifikációs szakember. Dolgozott a szegedi polgármesteri Hivatalában, az Igazságügyi Minisztériumban, a Miniszterelnöki Kabinetirodában, a Miniszterelnöki Kormányirodánál és a Belügyminisztériumban.

Katz Sándor felsőoktatásért felelős államtitkár. Fizikus, az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézet egyetemi tanára, az MTA rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik az elméleti fizika, a részecskefizika és a számítógépes fizikai modellezés területén. Pályafutása során dolgozott a hamburgi DESY kutatóközpontban és a Wuppertali Egyetemen, majd az ELTE Elméleti Fizikai tanszékén tanársegédként, adjunktusként és egyetemi tanárként. 2020 és 2026 között az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézet intézetigazgatója volt. Több jelentős kutatási projekt vezetője, köztük ERC-, MTA Lendület-, KKP- és NKKP pályázatoké.

Kapronczai Balázs parlamenti államtitkár. Vállalkozó, művészeti intézményvezető, közoktatási szakértő és a magyar táncélet meghatározó szereplője, Szigetváron alapított magán művészeti iskolát, itt nyert parlamenti mandátumot tavasszal.

Kereki Judit gyermekügyekért felelős államtitkár. Gyógypedagógus, pszichopedagógus, közgazdász, PhD-fokozattal rendelkező felsőoktatási oktató és szakmai vezető, több mint három évtizedes tapasztalattal az oktatás, a gyermek- és családügy, valamint a kora gyermekkori intervenciós ellátórendszer fejlesztése területén. Dolgozott kutatóként, pszichopedagógusként, egyetemi oktatóként és projektvezetőként, az elmúlt években pedig országos család- és gyermekügyi fejlesztési programok szakmai irányításában vett részt. A Semmelweis Egyetem Pető András Karának egyetemi docense, valamint a Családbarát Magyarország Központ Gyermekút Módszertani Központjának igazgatója volt a kinevezéséig.

Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár. Tanítóként, intézményvezető-helyettesként és főigazgatóként dolgozott a budapesti Gyermekek Házában és a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnáziumban, emellett számos országos oktatásfejlesztési és pedagógusképzési program szakmai vezetője volt. Több évtizede foglalkozik integrált és inkluzív nevelési modellek fejlesztésével, pedagógusképzéssel és módszertani programok kidolgozásával, rendszeresen tart előadásokat hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon.

Naderi Zsuzsanna szakképzésért és felnőttkori oktatásért felelős államtitkár. Közgazdász, közgazdász-tanár, okleveles könyvvizsgáló és szak- és felnőttképzési szakértő, több mint harminc éves tapasztalattal az oktatás, a felnőttképzés és az intézményfejlesztés területén. Kinevezéséig a KÉSZ Holding Zrt. Edupark Ágazati Képzőközpontjának ügyvezetője és a cégcsoport képzés-fejlesztési vezetője, emellett aktív szerepet vállal országos szakképzési és ágazati, szakmai, érdekképviseleti szervezetek munkájában is.

Pénzügyminisztérium:

Barabás Gyula államháztartásért és gazdaságpolitikáért felelős államtitkár. Kármán András pénzügyminiszterrel dolgoztak együtt a Magyar Nemzeti Bankban, ahol Barabás a monetáris folyamatok és a pénzügyi piacok elemzésével foglalkozott, majd a pénzügyi elemzések területét vezette. 2007-től az OTP-nél dolgozott, korábbi életrajza szerint a 2000-es évek első felében, még OTP-s karrierje előtt több IMF-es misszióban is részt vett külső szakértőként.

Boda Nikoletta parlamenti államtitkár. A Tisza óbudai egyéni képviselője, a Tisza-szigetek indulásától aktív tagja a szervezetnek. Több mint tíz évig dolgozott a bankszektorban. A parlament pénzügyi és költségvetési bizottságának egyik alelnöke.

Kövesdy Attila adópolitikáért felelős államtitkár. Jogász, adózási szakember. 1995-től 2023-ig a világ egyik legnagyobb tanácsadójánál, a Deloitte-nál dolgozott, pályája utolsó szakaszában ügyvezető üzlettársként és az igazgatóság elnökeként. A Budapesten működő Amerikai Kereskedelmi Kamara igazgatóságának tagja, vendégelőadó a Corvinus Egyetemen és az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán.

Szociális és Családügyi Minisztérium:

dr. Barna-Szabó Tímea parlamenti államtitkár. Háziorvos, a Tisza parlamenti képviselője Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6. számú, nyírbátori központú választókerületében.

dr. Eliás Eszter esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkár. Jogász, mediátor és intézményvezető, több mint harmincéves szakmai tapasztalattal az igazságszolgáltatás, a gyermekvédelem és a szociális ellátás területén. Közel húsz éven át bíró volt a Fővárosi Törvényszéken, gazdasági, kötelmi és öröklési jogi ügyekkel foglalkozott.

dr. Gyurkó Szilvia Veronika gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár.

Jogász, az egyik legismertebb és legelismertebb gyermekjogi és gyermekvédelmi szakértő Magyarországon. 2016-ban alapította a Hintalovon alapítványt, ami szakmai szinten az egyik legelismertebb gyermekvédelmi szervezetté nőtte ki magát. A választások után nyílt levélben követelt változtatásokat a leendő kormánytól a gyermekvédelem területén. A 2010-es évek közepén az UNICEF Magyar Bizottságának gyermekjogi igazgatója volt, az ESZTER Alapítvány jogászaként pedig kilenc éven keresztül nyújtott segítséget szexuális erőszak áldozatává vált gyerekeknek és családjaiknak.

dr. Tóth Kinga Dóra szociális, család- és idősügyi államtitkár. Szociológus, szociális munkás, több mint három évtizedes szakmai, tudományos, oktatói, és vezetői tapasztalattal. A Miskolci Egyetem Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének vezetője, PhD-fokozattal és egyetemi habilitációval rendelkezik. Csaknem harminc hazai, illetve nemzetközi projektben vett részt mint kutatásvezető, szakmai vezető, kutató, illetve projektmenedzser.

Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium:

Heidl György társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár. 1993 óta a Pécsi Tudományegyetem Esztétika Tanszékének oktatója, 2018 óta egyetemi tanár, 2019 és 2023 között az egyetem bölcsészkarának dékánja volt. 2020 óta az MTA doktora.

Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. Színész, Magyar Péter támogatója 2024 óta. Dunaújvárosi egyéni képviselő. Május elején a Szeretlek Magyarországnak azt nyilatkozta: „Szerintem lesz olyan pozíció, amiben én a hazámat tudom szolgálni. Meg fog találni az a feladat. Én bízom benne, hogy lesz olyan feladat, amibe én rengeteg erőt és energiát fogok fektetni”.

dr. Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Okleveles etnográfus és politológus, közel 30 éves muzeológiai, kurátori és vezetői tapasztalattal. A Szentendrei Skanzenben dolgozott általános főigazgató-helyettesként, 2025-től a Debreceni Egyetem tudományos munkatársa.

Tompa Enikő parlamenti államtitkár. A Tisza egyik debreceni országgyűlési képviselője. A köz- és államigazgatás különböző szintjein dolgozott szociális igazgatási, gyámügyi, anyakönyvi és adóigazgatási területen.

Tudományos és Technológiai Minisztérium:

Bicskei László parlamenti államtitkár. Műszaki informatikus mérnök és egészségügyi mérnök, többek között gyógyszerfejlesztési programokat irányított. Ügyvezető volt annál a Mitochon Technologies Kft.-nél a 2018-as alakulástól 2025-ig, amelyben 2019 júniusa óta kisebbségi tulajdonos a Rogán Antal-féle lakáslottóval híressé vált Carion vállalatcsoporthoz tartozó Capitalisatio Kockázati Tőkealap. Korábban az X-Ventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-nél senior befektetési munkatársként startupokkal foglalkozott, az X-Ventures alapok szintén felbukkannak a Mitochon tulajdonosai között.

dr. Horváth Péter tudománypolitikai és innovációs államtitkár. A HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatója és kutatócsoport-vezetője, a müncheni Helmholtz AI4Health Institute csoportvezetője. 2023 óta az MTA doktora.

Polereczki Andrea digitalizációs államtitkár. Kiberbiztonsági és digitális transzformációs szakember. NATO minősített rendszerek biztonsági felügyelője, volt katona, korábban az MFB, majd az OTP Mobil IT-biztonsági területének vezetője, dolgozott az RTL Magyarországnál is. A Women4Cyber Magyarország alapító és igazgatósági tagja.

Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium:

dr. Stumpf Péter Bence parlamenti államtitkár. A Tisza egyik szegedi parlamenti képviselője. Politológus, a Szegedi Tudományegyetem tudományos segédmunkatársa, majd 2025-től adjunktusa volt, 2024-ben PhD-fokozatot szerzett.

dr. Szabó Mátyás vidék- és területfejlesztési államtitkár. Fejlesztéspolitikai szakértő, közgazdász és szociológus. Doktori disszertációját a fejlesztéspolitika és a hosszú távú tervezés területén írta. 2020 óta európai uniós intézményekben tevékenykedik.

Magyar Péter és kormányának tagjai Fotó: Bankó Gábor/444

A Közlöny megjelenése után Magyar Péter közleményt adott ki kormánya új államtitkárairól, ebben többek között ezt írta: „A ma kinevezett 55 szakember egyharmada nő. Összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. A kinevezettek névsora mutatja, hogy a TISZA-kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít”.

A leendő államtitkárok közül Magyar szerint többen „három vagy annál több diplomával rendelkeznek. A tudományos fokozatok aránya is igen magas: a államtitkárok nagyjából egyharmadának van PhD-fokozata”. A miniszterelnök arra is kitér, hogy a jogi, közgazdasági, műszaki-informatikai és társadalomtudományi háttér a leggyakoribb a leendő államtitkárok között. Szerinte ez azt jelenti, hogy „az államtitkári karban egyszerre jelenik meg a klasszikus közigazgatási-jogi tudás, a gazdasági és pénzügyi szemlélet, valamint a szakpolitikai gondolkodás. Mindezek mellett az egészségügyi, agrár-, környezeti és társadalompolitikai szakértelem is megjelenik, ami a tárcák tematikus sokszínűségét tükrözi”.

Megjegyezte azt is, hogy a Szociális és Családügyi Minisztérium valamennyi kinevezett államtitkár nő, „de az Élő Környezetért Felelős Minisztériumban és az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban is női többség figyelhető meg”.