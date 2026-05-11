Gyurkó Szilvia, a Hintalovon alapítója felel majd a gyermekvédelmért az új kormányban

„Nem lehet tovább úgy beszélni gyermekvédelemről, hogy közben nincs elég szakember. Nem lehet rendszert működtetni túlterhelt pedagógusokkal, hiányzó pszichológusokkal, alulfizetett szociális szakemberekkel és túlzsúfolt intézményekkel. Ha valóban fontos a gyerekek biztonsága, akkor meg kell erősíteni a jelzőrendszert, csökkenteni kell az esetszámokat, vissza kell adni a szakma autonómiáját, és versenyképes béreket kell biztosítani azoknak, akik nap mint nap a gyerekekért dolgoznak” – ezt Gyurkó Szilvia gyermekvédelmi szakember írta a választások utáni publikált nyílt levelében, amiben a változtatásokat követelt a leendő kormánytól a gyermekvédelem területén, amire a Tisza Párt is kiemelt figyelmet fordít az indulása óta.

Lannert Judit, a leendő oktatási miniszter hétfőn délután, a parlamenti bizottsági meghallgatásán jelentette be, hogy a minisztériuma több tárcával is együttműködik majd, és megerősítette az értesüléseket, hogy Gyurkó felel majd államtitkárként a gyermekjogi és gyermekvédelmi ügyekért a leendő kormány Szociális- és Családügyi Minisztériumában.

A leendő államtitkár 2016-ban alapította a Hintalovon alapítványt, ami szakmai szinten az egyik legelismertebb gyermekvédelmi szervezetté nőtte ki magát.

Gyurkó Szilvia az ELTE-n szerezte jogi diplomáját, majd gyermekjogi és gyermekvédelmi tanulmányokat folytatott a New York-i Columbia Egyetemen, de végzett kurzusokat a Genfi Egyetem és a Harvard szervezésében is.