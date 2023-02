Oda léptek az orvosok, ahol legjobban fáj az államtitkárnak

Az Orvosi Kamara megelégelte, hogy a kormány alig figyel a javaslataikra, és hosszú távú építkezés helyett csak tüzet olt az egészségügyben.

Közben a háziorvosok attól félnek, havonta több százezer forintot veszíthetnek néhány új rendelet miatt, miközben emelkednek a költségeik.

Tiltakozásul megakaszthatják az új ügyeleti rendszert, az államtitkár legfontosabb reformját, amin kinevezése óta dolgozik.

A Kamara azt követeli, vonják vissza a vitatott intézkedéseket, és azonnal emeljék meg az ápolók fizetését.

Az államtitkár csúsztatással vádolja a Kamarát, és baromságnak tartja, hogy ne egyeztetne.

„Ez nem bérharc. A betegekért és a szakdolgozókért küzdünk” - mondta Lénárd Rita, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) alelnöke a 444-nek, miután a hétvégén minden eddiginél élesebb konfliktust vállaltak a kormánnyal.

„A MOK az egészségügyi rendszer hibáinak állandó foltozgatását, a látszatmegoldásokat nem tartja járható útnak” - írták közleményükben. Az orvosok küldöttei szombaton megszavazták, hogy

a kórházi orvosok helyezzék letétbe önként vállalt többletmunkájuk felmondását,

a háziorvosok pedig helyezzék letétbe az önkormányzatokkal kötött szerződéseik felmondását, és ne írják alá az új ügyeleti szerződéseket.

Különösen a második fájhat Takács Péter egészségügyi államtitkárnak, aki tavalyi kinevezése után az ügyeleti rendszert nevezte az egész alapellátás leggyengébb pontjának.

Az év végén elfogadott átalakítás lényege, hogy Budapesten kívül az egész országban az Országos Mentőszolgálatra (OMSZ) bízzák az ügyeletek működtetését a háziorvosok bevonásával, akiknek délután négytől este tízig kellene ügyelniük, havonta legfeljebb kétszer. Februártól ez a rendszer működik Hajdú-Bihar megyében, márciusban pedig Szabolcs-Szatmár-Beregre és Győr-Moson-Sopronra is kiterjesztenék.

A háziorvosok egyébként sem kötelesek szerződést kötni az OMSZ-szel, de ha tömegesen megtagadják, azzal Takács eddigi legfontosabb reformját torpedózzák meg. Nem véletlen, hogy az államtitkár már vasárnapra sajtótájékoztatót hirdetett, és kivetítette, milyen levelezést folytatott a MOK Háziorvosi Csoportjának elnökével, aki egy emailben elfogadhatónak nevezte a szerződést. „Három nappal később gyökeres fordulat állt be a MOK kommunikációjában” - mondta Takács, aki szerint a MOK veszélyezteti a betegbiztonságot.

photo_camera Takács Péter egészségügyi államtitkár Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Soós Zoltán, a Háziorvosi Csoport vezetője szerint az egyeztetések során valóban „sikerült módosítani a szerződéstervezetet úgy, hogy 95 százalékban elfogadható legyen. Maga az ügyeleti modell is sokat finomodott, amiben komfortosabban érezhetik magukat az orvosok és a szakdolgozók”.

A „szerződés aláírásának megtagadása nem cél, hanem eszköz arra” hogy a kormány figyelembe vegye a többi problémájukat is. Soós azt mondta, épp azért választották részben ezt az eszközt, mert látják, hogy az ügyeletek átalakítása különösen fontos az államtitkár számára. (Az új modell lehetséges hátulütőiről és a parlament által megszavazott törvénycsomag többi részéről lásd korábbi cikkünket: „Nehezebb lesz munka után orvoshoz menni, szakrendelések is eltűnhetnek”.)

Százezreket veszíthetnek a háziorvosok

A háziorvosok különösen egy december közepén nyilvánosságra hozott, majd a hónap végén kihirdetett rendeletcsomag miatt aggódnak.

Ebből derült ki, hogy a jövőben csak akkor kapják meg az eddig automatikusan járó, átlagosan 250-350 ezer forintos támogatásokat (fix díj és területi díj), ha teljesítenek bizonyos indikátorokat. Ilyen indikátorok eddig is léteztek, de jóval kisebb súlyuk volt, átlagosan havi 100 ezer forintot befolyásoltak egy-egy praxisban, mondta Soós.

Olyasmiket vesznek majd figyelembe a pénzosztáskor, hogy a háziorvosok hány embernek adtak be influenzaoltást, vagy hány betegük vett részt szűrésen. A MOK szerint ezek azért nem megfelelő mérőszámok, mert nem tisztán az orvos teljesítményét tükrözik, hanem azt, hogy a betegek mennyire nyitottak akár az oltásra, akár a szűrővizsgálatra.

Soós szerint különösen az aprófalvas térségek háziorvosai kerülhetnek nehéz helyzetbe, ahol a betegek eleve kevésbé férnek hozzá ilyen ellátásokhoz. Bajban lehetnek azok is, akiknek sok betegük van, mivel a rendelet arányszámokat néz: egy 2400 fős praxisban fele annyit ér egy mammográfiás szűrés, mint egy 1200-asban.

A MOK Háziorvosi Csoportja december 22-én írt az államtitkárnak, hogy fontolja meg az észrevételeiket, és üljön le velük tárgyalni, de erre nem került sor.

Ráadásul a MOK hiába kérte többször, a háziorvosok nem kaptak támogatást a növekvő rezsire és működési költségekre sem. Soós szerint sokan százezres vagy még magasabb számlákkal találkoznak mostanában, amit még nehezebb lesz kifizetni, ha az indikátorok miatt bukják a bevételeik nagy részét.

photo_camera Soós Zoltán covidoltást ad be 2021 márciusában Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

Egy szegedi háziorvos, Szabó Erzsébet Gyöngyi a Facebookon írt arról, hogy így 30-40 százalékkal szűkülhet egy-egy praxis anyagi mozgástere. „Ez teljesen ellehetetleníti és gazdaságilag működésképtelenné teheti a praxisokat.” Szerinte az indikátorok szakmailag elfogadhatatlanok, és csak arra jók, hogy a háziorvosok „értelmetlen és haszontalan papírmunkát végezzenek”.

Benczik Adrienn zirci gyermekorvos nagy körzetet lát el, kistelepülés és tanya is tartozik hozzá, akárcsak környékbeli kollégáihoz. Emiatt viszonylag magas, havi 550 ezer forintos támogatás járt neki eddig. Úgy számol, hogy az indikátorrendszer miatt több százezer forintot veszíthet, így kevesebb juthat majd benzinre, gyógyszerre vagy a vizsgálóeszközök karbantartására.

A rendeletben meghatározott szempontokat szakmaiatlannak tartja. Nem érti, miért kellene a panaszmentes tizenéves lányokat évente vérszegénységszűrésre küldenie, és azt sem, hogy miért veszít pontot automatikusan, ha a csecsemők egy része nem kizárólag anyatejet kap. Minderről a betegeit is értesítette egy Facebook-posztban, és elmondása szerint kizárólag pozitív visszajelzéseket kapott. „Mindenki megérti, hogy ez nagyon mélyre megy.”

Ha a kormány nem változtat, a háziorvosok áprilisban már a januári indikátorok alapján fognak pénzhez jutni. Soós szerint ilyen mértékű átalakításnál legalább féléves próbaidőszakra lenne szükség.

Az értékeléssel nem bűnbakokat kellene keresni

A kormány a kórházi orvosokat is értékelné meghatározott szempontok szerint. Egyúttal lehetővé tenné az igazgatók számára, hogy ez alapján akár 20 százalékkal csökkentsék - vagy 40-el növeljék - a beosztottjaik fizetését.

A MOK kezdettől fogva elutasította a 20 százalékos mínusz lehetőségét, mégis bekerült a törvénybe. A Kamara szerint ezzel utólag csorbítják a járvány idején adott béremelést, márpedig akkor nem szabtak ilyen feltételeket.

A kórházi orvosok értékelési szempontjait még nem írták rendeletbe, de a MOK honlapján elérhető az államtitkárság tervezete. Figyelembe vennék például, hogy hány beteget láttak el, mennyi műtétet végeztek, hányszor hibáztak bizonyítottan, vagy hány császármetszést csináltak.

A MOK szerint is szükség lenne értékelésre, de nem így. „Mennyiségi helyett minőségi indikátorokra van szükség, és nem egy-egy orvost, hanem teljes gyógyító csapatok munkáját kellene mérni” - mondta Lénárd Rita.

A kórházi fertőzések számát például osztályonként kellene felmérni, és a különbségeket látva megvizsgálni, mennyiben térnek el a protokollok, hogyan tartatják be az előírásokat, vagy milyen gyakran tisztítják a légkondit, mondta.

„Ez csak egy példa, a lényeg, hogy az értékeléssel nem az orvost vagy az ápolót kell bűnbaknak kikiáltani. A minőség mérésére szükség van, a jó gyakorlatokat ki kell emelni, a hibákat fel kell tárni és javítani kell. Ez a »tanuló egészségügy«, ez működik, a büntető szemlélet viszont torzíthatja az adatokat, sérülhet a betegellátás biztonsága.” (Takács korábban beszélt arról, hogy brit minta alapján mérné a kórházi osztályok teljesítményét is, de nem tudni, mikor és pontosan hogyan.)

Toldozgatás-foldozgatás helyett hosszú távú tervet akarnak

A MOK három azonnali intézkedést vár a kormánytól:

már januártól emeljék az ápolók fizetését,

adjanak rezsitámogatást a háziorvosoknak és a fogorvosoknak, ne erőltessék az új finanszírozást, amit nem is próbáltak ki,

vonják vissza a mínusz 20 százalékos szabályt, a korlátlan áthelyezés lehetőségét, és ne „hasraütésszerűen” értékeljék az orvosokat.

Hosszabb távon azt szeretnék, ha a kormány, a Tudományos Akadémia, a kamarák, a pártok és a betegszervezetek közösen dolgoznának egy új, több évtizedre szóló egészségügyi koncepción. „Nem látunk teljes tervet, csak részmegoldásokat közvetítenek felénk rövid véleményezési határidővel” - mondta Lénárd.

A MOK szerint olyan egészségügyi rendszerre lenne szükség, „ahol vagyoni helyzettől függetlenül minden beteg megfelelő ellátásban részesül, és az állam a dolgozókat megtartó pályaképet biztosít”. Javaslatcsomagukban többek közt azt írják:

legyen önálló egészségügyi minisztérium,

költsön az állam többet a közellátásra,

állítsák meg a lakossági terhek növekedését és a magánszektor túlburjánzását,

alakítsák át az egész ellátórendszer szerkezetét anélkül, hogy titkosítanák a reformterveket,

az orvos-beteg kapcsolat legyen partneri viszony, ahol a beteg nem alárendelt.

Államtitkár: csúsztatás, baromság, mantra

Takács vasárnap „tendenciózus csúsztatásokkal” vádolta a MOK-ot, és „nettó baromságnak” nevezte, hogy ne egyeztetne velük.

Felidézte, hogy a Kamara januárban elutasította a kormány stratégiai partnerségi ajánlatát. A MOK valóban nem akart ilyen megállapodást kötni, mert a kormány egyetlen érdemi javaslatukat sem fogadta meg a tavalyi törvénynél, és a rendeletcsomagból is csak egy problémás részt vettek ki (azt, ami kötelező állami munkaórákat írt volna elő a magánorvosok számára).

Kincses Gyula, a MOK elnöke azt írta Takácsnak: „(...) számunkra a szakmai partnerség, az együttműködés a fontos, mely nem PR jellegű megállapodáson, hanem közös szándékon és munkán múlik”.

photo_camera Kincses Gyula és Takács Péter a MOK tavalyi konferenciáján Fotó: Magyar Orvosi Kamara

Lénárd szerint Takács kinevezése pozitív változásokat is hozott. „Rengeteget dolgozik, és igyekszik közvetlenül is szólni a lakossághoz, ez nagyon pozitív. Egyetlen korábbi államtitkár se ült volna le beszélgetni velünk egy Facebook live-ban.” Ezzel egy decemberi alkalomra utalt, amikor a rendeletcsomagról egyeztettek, bár Lénárd szerint ez is inkább csak tájékoztatás volt.

A MOK alelnöke úgy látja, Takács hasonlóan vélekedik az egészségügy problémáiról, de szakítania kellene a „katonai jellegű, utasításos rendszerrel, amiben transzparencia és ösztönzés helyett utasítás, kirendelés és bércsökkentés van”.

Az államtitkár ehhez képest „mindenféle megalapozottságot nélkülöző mantrának” nevezte a „belügy szemére hányt büntető jellegű hozzáállást”. Nyilatkozatában külön kezelte a Kamarát és az orvosokat: szerinte a minisztériumnak nem az orvostársadalommal és nem az egészségügyi dolgozókkal van konfliktusa, hanem az kizárólag az orvosi kamarával.

Lénárd erről azt mondta, a kamara és az orvostársadalom egy és ugyanaz. „Takács Péter is volt MOK-titkár, ismeri a választási rendszerünket, és tudja, hogy ez egy erősen demokratikusan felépített szervezet. Nem a különvéleményünket mondjuk, hanem azt, amit a tagok üzennek nekünk. A tagok pedig nem fogadták el ezeket a vezénylő, büntető jellegű intézkedéseket.”

Sztrájk?

Kunetz Zsombor orvos, a 444-en futó Röntgen blog szerzője szerint „eljön annak az ideje, hogy a sztrájkról beszélgessünk”, amit bizonyos keretek közt az egészségügyben is megoldhatónak tart.

A MOK viszont szándékosan választott olyan eszközöket, amelyek érezhetők ugyan, de általánosságban nem veszélyeztetik az ellátást. A háziorvosok szerződésmegtagadása legfeljebb elhalasztja a Takács-féle átalakítást, ha pedig a kórházi orvosok megtagadják az önként vállalt túlmunkát, az legkorábban hónapok múlva lesz érezhető a kórházi ügyeletekben.

Lénárd szerint az orvosok többsége túl erős eszköznek látná a sztrájkot, az elnökségnek pedig egyelőre nincs erről álláspontja.