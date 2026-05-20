Lannert Judit oktatási miniszter bemutatta első államtitkárát

„Mai naptól kezdve nagy örömmel mutatom be azokat az államtitkárokat, akiket felkértem az új Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium vezetői csapatába” - írja a Facebookon Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.

Azt írja, mindannyian komoly szakmai tapasztalatot, saját víziót és erős elkötelezettséget hoznak magukkal. Közös céljuk, hogy adatvezérelt módon, társadalmi párbeszédre építve egy gyermekközpontú, 21. századi oktatási rendszert építsünk, és ezzel Magyarországot valódi tanuló társadalommá tegyék.

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban a közigazgatási és parlamenti államtitkárságok mellett négy szakmai államtitkárság jön létre:

Kora Gyermekkori Jóllétért Felelős Államtitkárság

Közoktatásért Felelős Államtitkárság

Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság

Szakképzésért és Felnőttkori Tanulásért Felelős Államtitkárság.

Lannert Judit először a Kora Gyermekkori Jóllétért Felelős szakállamtitkárt mutatta be, aki Kereki Judit.

Róla a miniszter azt írta, Kereki Judit közgazdász, gyógypedagógus, több mint húsz éve foglalkozik a kora gyermekkori intervenció kérdéskörével, valamint a korai ellátórendszer fejlesztési lehetőségeivel. Kutatóként, egyetemi docensként, hazai és uniós projektek szakmai vezetőjeként, számos publikáció és módszertani anyag szerzőjeként kiemelkedő szakmai munkát végzett. Rendszerszintű gondolkodása és gyakorlati tapasztalata meghatározó értéket képvisel a következő évek munkájában.

Négy felnőtt gyermek édesanyjaként személyesen is pontosan érti a családok mindennapi kihívásait és felelősségét.

„Azért szeretnék dolgozni, hogy minden gyermek megkapja az életkezdéshez szükséges figyelmet, támogatást és fejlődési lehetőségeket. Hiszek abban, hogy a családok partnerként való megerősítésével és a szakemberek együttműködésére építve olyan biztonságos, szeretetteljes és méltányos rendszer hozható létre, amely minden gyermek számára valódi esélyt biztosít a kibontakozásra” - idézte Lannert Kereki Judit szavait.